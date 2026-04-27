開催：2026.4.27

会場：ドジャースタジアム

結果：[ドジャース] 6 - 0 [カブス]

MLBの試合が27日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとカブスが対戦した。

ドジャースの先発投手はジャスティン・ウロブレスキ、対するカブスの先発投手は今永昇太で試合は開始した。

1回裏、4番 アンディ・パヘス 4球目を打ってライトへの犠牲フライでドジャース得点 LAD 1-0 CHC、6番 ミゲル・ロハス 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでドジャース得点 LAD 3-0 CHC

6回裏、7番 ダルトン・ラッシング 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでドジャース得点 LAD 4-0 CHC、キャッチャーが悪送球でドジャース得点 LAD 5-0 CHC

7回裏、1番 大谷翔平 初球を打って左中間スタンドへのホームランでドジャース得点 LAD 6-0 CHC

試合は6対0でドジャースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はドジャースのジャスティン・ウロブレスキで、ここまで4勝0敗0S。負け投手はカブスの今永昇太で、ここまで2勝2敗0S。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で3打数、3安打（1HR）、1打点、打率は.262。さらに、カブスの鈴木誠也はこの試合で4打数、0安打、0打点、打率は.305。さらに、カブスの今永昇太はこの試合で5.1回を投げ、6安打、5失点、6奪三振、防御率は3.15となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-27 07:44:19 更新