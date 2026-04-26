◆ファーム・リーグ 中日０―４巨人（２６日・ナゴヤ球場）

巨人の中山礼都外野手（２４）が決勝の適時二塁打を放った。

「２番・左翼」で先発出場。両軍無得点の８回無死一、二塁で右腕・勝野に対し、カウント３―１から甘く入ったフォークをはじき返した。「なかなか結果が出ていない状況で、ああいう場面で一本出すことができて良かった」と汗を拭った。

今季は右翼のレギュラー筆頭候補として挙げられていたが、開幕から１２試合で打率１割４分７厘と状態が上がらず、１５日に登録抹消。ファームでは約１週間実戦を離れ、“ミニキャンプ”で連日振り込みを続けた。「体の開きは映像を見て自分でも感じていましたし、そこは絶対に修正しないといけないところ。今日のヒットは壁ができてる分、タイミングを外された中でも対応できたので、そこは練習の成果がちょっとずつ出てきているかな」と振り返った。

現在１軍の外野手は佐々木、平山ら若手が躍動。昨季１０３試合に出場して打率２割６分５厘、７本塁打、３２打点でブレイクした中山が復調すれば、さらに争いが激化する。「状態がずっと上がってこなくて２軍に来ている。もう一回早く上がりたいと思いつつも、自分の形を確立して自信を持った状態で上がれるように。その状態を一日でも早く作れるようにしっかり練習していきたい」と表情を引き締めた。