「かつみ・さゆり」さゆり、オーバーサイズスウェットから圧巻美脚スラリ「身体の半分以上が脚」「レベチのスタイル」の声
【モデルプレス＝2026/04/26】お笑いコンビ「かつみ◆さゆり」（◆はハートマーク）のさゆりが4月26日までに、自身のInstagramを更新。ロケ先でのオフショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】夫婦芸人の56歳妻「腰の高さがすごい」“超ミニ”スウェットで美脚スラリ
さゆりは「今日は山口県でロケでしたぁ〜」などとつづり、写真を複数枚投稿。「＃かつみさゆり」「＃新山口駅」とハッシュタグを付けオフショットを公開している。白のオーバーサイズのスウェットに白の厚底スニーカーとカジュアルなコーディネートを披露し、スウェットからは引き締まった脚のラインが伸びている。
この投稿にファンからは「脚綺麗すぎ」「身体の半分以上が脚」「ふわっとしたコーディネート可愛い」「モデルさんみたい」「レベチのスタイル」「腰の高さがすごい」「眼福です」「白も似合いますね」「素敵すぎます」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】夫婦芸人の56歳妻「腰の高さがすごい」“超ミニ”スウェットで美脚スラリ
◆さゆり、膝上スウェットから美脚スラリ
さゆりは「今日は山口県でロケでしたぁ〜」などとつづり、写真を複数枚投稿。「＃かつみさゆり」「＃新山口駅」とハッシュタグを付けオフショットを公開している。白のオーバーサイズのスウェットに白の厚底スニーカーとカジュアルなコーディネートを披露し、スウェットからは引き締まった脚のラインが伸びている。
◆さゆりの投稿に反響
この投稿にファンからは「脚綺麗すぎ」「身体の半分以上が脚」「ふわっとしたコーディネート可愛い」「モデルさんみたい」「レベチのスタイル」「腰の高さがすごい」「眼福です」「白も似合いますね」「素敵すぎます」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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