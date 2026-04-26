「ありふれた」という言葉には、どこか控えめで、少しだけ寂しさを含んだ響きがあります。特別ではない日常、誰にでもある出来事、気づけば通り過ぎてしまうような瞬間。けれど、そんな“ありふれたもの”の中にこそ、本当は大切な思い出や感情が隠れているのかもしれません。音楽の世界でも「ありふれた」という言葉は、日常の風景やささやかな心の動きを描くためのタイトルとしてたびたび使われてきました。大きなドラマではなく、何気ない会話や帰り道の景色、ふとした瞬間に胸をよぎる想い――そうした小さな出来事を丁寧にすくい上げる楽曲が多いのも特徴です。今回は、タイトルに「ありふれた」が入っている楽曲の中から、印象的な5曲を紹介します。何気ない言葉の中にある、静かな物語に耳を傾けてみてください。



●明くる夜の羊「ありふれた日常」



●きのこ帝国「ありふれた言葉」



●スピッツ「ありふれた人生」



●Mr.Children「ありふれたLove Story〜男女問題はいつも面倒だ〜」



●生活の設計「ありふれた銀河」



（written by 山崎健治）

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