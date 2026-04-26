年金が信用できず貯金を優先したいです。自力で資産があれば、年金を払わなくても老後は問題ないでしょうか？

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「将来、年金がもらえるのか不安」「それなら自分で貯金したほうが安心では？」と感じる人は少なくありません。特に若い世代ほど、年金制度への不信感から支払いを避けたいと考えるケースもあります。   しかし、本当に自分の資産だけで老後を乗り切ることは現実的なのでしょうか。本記事では、年金に頼らず貯金を優先する考え方のリスクや、現実的な対策について分かりやすく解説します。

年金を払わずに貯金だけで老後を過ごすのは現実的か

結論からいうと、年金を払わずに貯金だけで老後を過ごすのは、相当な資金が必要になるためハードルが高いでしょう。なぜなら、老後は想像以上に長く、生活費も継続的にかかるためです。
たとえば65歳から90歳まで生きるとすると、約25年分の生活費が必要になります。仮に毎月20万円必要だとすると、単純計算で6000万円が必要になります。
これに加えて、医療費や介護費など予測しにくい支出もあります。年齢が上がるほど医療費は増えやすく、貯金だけで対応するにはかなりの余裕資金が必要です。もし想定より長生きした場合、資産が尽きるリスクもあります。
そのため、「自分で貯めれば大丈夫」と考える場合でも、相当な計画性と資金力が求められるのが現実です。

公的年金には「保険」としての役割がある

年金は単なる貯金の代わりではなく、「長生きリスクに備える保険」としての役割があります。公的年金は、生きている限り一定額を受け取り続ける仕組みです。つまり、何歳まで生きても支給が続き、資産が尽きる心配を軽減できます。
また、年金制度には障害年金や遺族年金といった保障も含まれています。たとえば、現役世代で大きな病気や事故により働けなくなった場合、障害年金が支給される可能性があります。
これは単なる貯金では代替しにくい重要な機能です。年金を支払わない場合、こうした保障も受けられなくなるため、リスクが高まる点には注意が必要です。

貯金を重視する場合に考えておきたい現実的な対策

とはいえ、「できるだけ自分で資産を築きたい」という考え自体は合理的です。その場合は、年金を完全に否定するのではなく、両方を組み合わせる視点が重要です。たとえば、年金は最低限の生活費をカバーする土台と考え、そのうえで不足分を貯金や投資で補うという考え方です。
具体的には、新NISA（つみたて投資枠）やiDeCoといった制度を活用する方法があります。これらは税制優遇があるため、効率よく資産形成ができます。
特にiDeCoは老後資金に特化した制度で、掛金が所得控除の対象になるため、節税しながら準備ができます。ただし、原則60歳まで引き出せないなどの制約もあるため、自分のライフプランに合うかを確認することが大切です。

年金と自助努力をバランスよく活用することが重要

年金制度に不安を感じるのは自然なことですが、完全に頼らない選択は大きなリスクを伴います。年金は「最低限の安心」を支える仕組みであり、それに加えて自分で資産を増やしていくことで、より安定した老後が実現しやすくなります。
将来に備えるうえでは、「どちらか一方」ではなく、「両方をどう活用するか」が重要です。まずは自分が老後にどれくらいの生活費を必要とするのかを考え、そこから逆算して準備を始めてみてください。早めに行動することで、無理のない形で安心できる老後に近づけるはずです。
執筆者：FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー