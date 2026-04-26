年金が信用できず貯金を優先したいです。自力で資産があれば、年金を払わなくても老後は問題ないでしょうか？

年金を払わずに貯金だけで老後を過ごすのは現実的か

結論からいうと、年金を払わずに貯金だけで老後を過ごすのは、相当な資金が必要になるためハードルが高いでしょう。なぜなら、老後は想像以上に長く、生活費も継続的にかかるためです。

たとえば65歳から90歳まで生きるとすると、約25年分の生活費が必要になります。仮に毎月20万円必要だとすると、単純計算で6000万円が必要になります。

これに加えて、医療費や介護費など予測しにくい支出もあります。年齢が上がるほど医療費は増えやすく、貯金だけで対応するにはかなりの余裕資金が必要です。もし想定より長生きした場合、資産が尽きるリスクもあります。

そのため、「自分で貯めれば大丈夫」と考える場合でも、相当な計画性と資金力が求められるのが現実です。



公的年金には「保険」としての役割がある

年金は単なる貯金の代わりではなく、「長生きリスクに備える保険」としての役割があります。公的年金は、生きている限り一定額を受け取り続ける仕組みです。つまり、何歳まで生きても支給が続き、資産が尽きる心配を軽減できます。

また、年金制度には障害年金や遺族年金といった保障も含まれています。たとえば、現役世代で大きな病気や事故により働けなくなった場合、障害年金が支給される可能性があります。

これは単なる貯金では代替しにくい重要な機能です。年金を支払わない場合、こうした保障も受けられなくなるため、リスクが高まる点には注意が必要です。



貯金を重視する場合に考えておきたい現実的な対策

とはいえ、「できるだけ自分で資産を築きたい」という考え自体は合理的です。その場合は、年金を完全に否定するのではなく、両方を組み合わせる視点が重要です。たとえば、年金は最低限の生活費をカバーする土台と考え、そのうえで不足分を貯金や投資で補うという考え方です。

具体的には、新NISA（つみたて投資枠）やiDeCoといった制度を活用する方法があります。これらは税制優遇があるため、効率よく資産形成ができます。

特にiDeCoは老後資金に特化した制度で、掛金が所得控除の対象になるため、節税しながら準備ができます。ただし、原則60歳まで引き出せないなどの制約もあるため、自分のライフプランに合うかを確認することが大切です。



年金と自助努力をバランスよく活用することが重要

年金制度に不安を感じるのは自然なことですが、完全に頼らない選択は大きなリスクを伴います。年金は「最低限の安心」を支える仕組みであり、それに加えて自分で資産を増やしていくことで、より安定した老後が実現しやすくなります。

将来に備えるうえでは、「どちらか一方」ではなく、「両方をどう活用するか」が重要です。まずは自分が老後にどれくらいの生活費を必要とするのかを考え、そこから逆算して準備を始めてみてください。早めに行動することで、無理のない形で安心できる老後に近づけるはずです。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー