ラ・リーガ 25/26の第32節 アラベスとマジョルカの試合が、4月25日21:00にメンディソローサにて行われた。

アラベスはルーカス・ボイエ（FW）、トニ・マルティネス（FW）、アブデ・レバッハ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマジョルカはベダト・ムリキ（FW）、サム（MF）、パブロ・トーレ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、マジョルカに所属する浅野 拓磨（FW）はベンチからのスタートとなった。

4分、アラベスが選手交代を行う。ルーカス・ボイエ（FW）に代わりイブラヒム・ジャバテ（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

18分に試合が動く。マジョルカのサム（MF）のアシストからジャン・ビルジリ（MF）がゴールを決めてマジョルカが先制。

ここで前半が終了。0-1とマジョルカがリードしてハーフタイムを迎えた。

56分アラベスが同点に追いつく。アブデ・レバッハ（FW）のアシストからトニ・マルティネス（FW）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

63分、アラベスが選手交代を行う。カルレス・アレーニャ（MF）からデニス・スアレス（MF）に交代した。

69分アラベスが逆転。アンヘル・ペレス イダルゴ（DF）のアシストからトニ・マルティネス（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。2-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、アラベスが2-1で勝利した。

なお、マジョルカに所属する浅野 拓磨（FW）は出場しなかった。

2026-04-25 23:10:14 更新