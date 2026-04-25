シャイトープ、TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』OPテーマ「リフレイン」のMV公開

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シャイトープが、最新曲「リフレイン」のMVを公開した。

■海辺に佇む少女とシャイトープの演奏シーンが重なり合う

「リフレイン」は、TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』オープニングテーマとして書き下ろされた楽曲で、大切な存在へのピュアな想いに、切なさと儚さが滲む一曲。3人の音にストリングスが絡み合うことで、美しくエモーショナルな世界が広がる。

MVは、海辺に佇む少女とシャイトープの演奏シーンが重なり合い、繰り返される出逢いを思わせる情景のなかで、触れられない存在の美しさを白昼夢のように淡くやわらかな映像で描いた作品に仕上がっている。監督は映像ディレクターの大久保拓朗が務めた。

「リフレイン」は現在先行配信中で、5月13日にCDリリースされる。

■リリース情報

2026.04.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「リフレイン」

2026.05.12 ON SALE

SINGLE「リフレイン」

■【画像】シャイトープのアーティスト写真

■関連リンク

TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』作品サイト

https://replico.jp/

シャイトープ OFFFICIAL SITE

https://shytaupe.com/