２５日放送のＴＢＳ系「今日のＮキャス」（土曜・午後５時５１分）で、安住紳一郎アナウンサーと脚本家の三谷幸喜氏が司会を務める同局系「情報７ｄａｙｓ ニュースキャスター」（土曜・午後１０時）で、５年にわたってナレーターを務めてきた声優で俳優の津田健次郎が、２５日の放送をもって同番組を卒業することが発表された。

安住アナが「ひとつお知らせもあります。ナレーションを担当してくださっていた津田健次郎さんが、今日で番組を離れるという」と伝えると、三谷氏は「え〜！えらいことですよ、安住さん」と返していた。

大の仲良しという新ナレーターについて津田は「僕もさっきうかがったばかりなんですけど、びっくりしました。へえ〜って。ナレーションやってる印象はそんなにないんですけど」と語り、番組では顔をかくした新ナレーターを「情報番組初挑戦という“不死身の声優”」のテロップで紹介した。

「Ｎキャス」が情報番組初のナレーション担当だった津田は「最初はどれくらいの感じがベストなのかなって、結構、何週も探ってましたね」と振り返り、台本を家に持ち帰った練習していたと明かした。

心がけていることとして「トーンですかね。後押しするポジションかなとは思っているので、邪魔しちゃいかんよなと。皆さんが編集してくださっている映像が持っている情報だったり、楽しさだったり、シリアスな感じだったり、そういうものを見てくださる方にね、空気感ごと伝わりやすくできればなという感じですかね」と語っていた。