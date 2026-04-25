8年前、東京・六本木のマンションで29歳の女性が殺害された事件。事件のあとマレーシアに出国し、国際手配されていた元交際相手とみられる男が、きょう警視庁に逮捕されました。

記者

「高橋容疑者がマレーシアから成田空港に到着しました」

けさ、マレーシアから日本に移送され、殺人の疑いで逮捕された高橋伸明容疑者（47）。

2018年10月、六本木のマンションの一室で、当時交際していたとみられるバレツタ久美さん（当時29）の頭を鉄アレイのようなもので殴り、殺害した疑いがもたれています。

記者

「事件直前、高橋容疑者とバレッタさんが一緒にマンションに入る様子が、防犯カメラに写っていたということです」

バレツタさんの遺体は全身をシーツで包まれていて、頭や顔に複数回、殴られたような痕があったということです。

高橋容疑者は事件直後にマレーシアに出国。警視庁に殺人容疑で国際手配されていましたが、去年6月までに、現地当局に身柄を拘束されました。

取り調べに対し、高橋容疑者は容疑を否認し、「この件について今は何も話すことはありません」と供述しているということです。

逮捕を受け、バレツタさんの母親がコメントを出しました。

バレツタさんの母親（60）

「娘は容疑者と『交際関係』にあったのではなく、容疑者に支配され脅迫や監視・暴力による恐怖に苦しみもがいた犠牲者でした。何度も逃げようとしましたが、私達家族に危害を加えると脅されたりして、娘は徐々にやつれて、表情も変わっていきました。娘の名誉の為に極刑を強く望みます」

警視庁は今後、事件の詳しいいきさつを調べる方針です。