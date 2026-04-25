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不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が、稼げない理由と打開策を提示！サラリーマンと不動産投資の相性と、近年の「稼げない」論の背景

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サラリーマンと不動産投資の相性は、古くから「良い」とされてきた。安定した給与収入による属性の高さが融資を受けやすくし、管理会社への委託によって本業を続けながら運営できる点が、その主な理由だ。しかし木村氏は、近年「サラリーマンでは稼げない」という声が増えている事実も率直に認める。



その背景として木村氏が挙げるのは、大きく5つの変化だ。投資への関心が高まり参入者が増えたことで競争が激化し、物件価格の上昇とともに利回りは低下傾向にある。かつてはフルローンを組みやすい環境があったが、現在は金融機関の姿勢が慎重化している。加えて、人口減少や賃貸需要の変化によって管理会社任せでは入居者を確保しにくい局面も生まれており、悪質な業者やコンサルタントの存在もリスクを高める一因となっている。



では、環境が変化した今でも結果を出している投資家と、そうでない投資家の差はどこにあるのか。



木村氏は、鍵となるのは「意識改革」と「スキルの習得」だと語る。地方都市のアパートを例に挙げ、利回りや土地割合、融資条件などを踏まえた具体的なシミュレーションを提示しながら、正しい手法を実践すれば現時点でも十分な収益を生み出せると説明する。フルローンが出ないとされる状況下でも実際に取得している事例があり、それは偶然ではなく、知識と交渉力の差に起因すると強調した。



リスクに対する木村氏の見解も独特だ。「間違った投資をする方がリスクだ」と述べ、丸投げ運営や根拠のない物件選定こそが最大の危険因子だと指摘する。空室対策や修繕コストの抑制、エリアの見極めといった知識を自ら身につけることが、不動産投資における本来のリスクヘッジになるという考え方である。



学習手段として木村氏が挙げるのは、書籍・YouTube・セミナーの3つだ。とりわけセミナーについては、物件販売を目的とした主催者と、実践者や講師が主催するものとでは情報の質や中立性が大きく異なると指摘しており、どの情報源を選ぶかという判断眼の重要性を訴えた。



プレイヤーは増えている。しかし真に必要なスキルを持つ者は依然として限られており、木村氏はそこに、現時点で参入することの意義を見出している。