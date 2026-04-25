格闘技イベント「BreakingDown（ブレイキングダウン）」で名を広めた“闘う料理人”こと、こめおが25日、Xを更新。自身の会社の”衝撃の口座残高”を公開した。

こめおは最近、東京・浅草でグランドオープンする自身の蟹ラーメン店「かにを」の進捗状況について投稿している。業者が壁を塗装している写真や店の外観ができあがっていく写真を掲載したり、20日には「12月から物件契約してていまこれ、空家賃だけで潰れるんだけど」と書いたり、21日には「25日までに終わらんと、オープン迎えられず、キャッシュアウトする」などと資金繰りについてもつづっていた。

そして25日昼すぎの更新では「俺の必死さを伝えると 会社の口座残高に5万ちょっとしかない。

いいか？生きるか死ぬかの瀬戸際なんだよ」と記述。「株式会社蟹を様」と書かれた口座残高照会画面のスクリーンショットを掲載した。そこには「残高58651円」と記されていた。

こめおは23年8月に行われたBreakingDown9出場後、BD欠場を発表し、料理人としての活動に専念したいなどとした。そして同11月、東京・麻布十番に完全予約制の「割烹こめを」をオープン。24年6月、BreakingDown12に久々に出場。そして同12月、BreakingDown14に出場して“反逆の悪童”レオに勝利し、同イベントを引退した。