FRUITS ZIPPERが8都市16公演を巡るアリーナツアー＜FRUITS ZIPPER 4TH ANNIVERSARY ARENA TOUR『DREAM WITH IN』＞を2026年4月24日（金）、神奈川県・横浜アリーナから開幕。同日、このツアーに向けて制作された新曲「ふるっぱれーど」が配信リリースされ、ライブ終演直後にミュージックビデオが公開された。

今回のアリーナツアーのテーマは、「夢を超えた今、そのさらに奥にある、夢の中の夢の世界へ」。夢であった東京ドーム公演を成功させ、さらにパワーアップした7人が全国各地を駆け抜ける。

公演ごとに異なるセットリストでライブを行なうのも見どころだ。その日だけのセットリストで、8都市のライブ会場を盛り上げる。また、初日には新曲を一挙4曲初披露。「ふるっぱれーど」をはじめ「センセーション」「KODO」「ぱわーオブらぶ」など個性豊かな楽曲で、会場に集まった約12,000人のファンを盛り上げた。

配信中の新曲「ふるっぱれーど」は、誰もが持っている“好き”という気持ちや、そのときめきで世界がカラフルなパレードのように動いていく幸せを歌う、FRUITS ZIPPERらしいポジティブなエネルギーを詰め込んだ一曲。ミュージックビデオでは、メンバーたちが空飛ぶドリームバスに乗り、近未来感あふれる世界でパレードを繰り広げる、ポップでハッピーな作品となっている。

■＜FRUITS ZIPPER 4TH ANNIVERSARY ARENA TOUR「DREAM WITH IN」＞

2026年

4月24日（金）神奈川県 横浜アリーナ

4月25日（土）神奈川県 横浜アリーナ

5月2日（土）東京都 国立代々木競技場 第一体育館

5月3日（日）東京都 国立代々木競技場 第一体育館

5月5日（火・祝）東京都 国立代々木競技場 第一体育館

5月6日（水・祝）東京都 国立代々木競技場 第一体育館

5月19日（火）広島県 広島グリーンアリーナ

5月20日（水）広島県 広島グリーンアリーナ

5月30日（土）香川県 あなぶきアリーナ香川

5月31日（日）香川県 あなぶきアリーナ香川

6月6日（土）北海道 北海きたえーる

6月7日（日）北海道 北海きたえーる

6月24日（水）愛知県 IGアリーナ

6月25日（木）愛知県 IGアリーナ

7月4日（土）兵庫県 GLION ARENA KOBE

7月15日（水）福岡県 マリンメッセ福岡A館 詳細はこちら：https://fruitszipper.asobisystem.com/feature/4th_arena_tour

■FRUITS ZIPPER 5thシングルCD

発売日：2026年7月15日（水） 初回限定盤：3,300円

FRUITS ZIPPER盤：1,800円

通常盤：1,200円 予約はこちら：https://lnk.to/FZ_5thsingle_CD

◾️早瀬ノエル デジタルシングル「メガフォン」

2026年4月14日（火）リリース

配信：https://kawaii-lab.lnk.to/MEGAPHONE