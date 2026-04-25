【北中米W杯出場国紹介｜第39回：ブラジル】気になるのは核になる選手の不在。大型FWイゴール・チアゴの台頭は嬉しいプラス材料
ワールドカップで最多５度の優勝を誇る、言わずと知れたサッカー王国ブラジル。だが、2002年の日韓大会以降は頂点から遠ざかっている。
安定して上位に進出しながらも、決定的な局面で勝ち切れない状況が続いているが、1994年のアメリカ大会で優勝した経験があるだけに、今回の北中米大会での復権も大いに期待される。
悲願の優勝を目ざす「セレソン」（ブラジル代表の愛称）の指揮を執るのは、イタリア人のカルロ・アンチェロッティだ。ブラジル代表としては初の外国人監督であり、クラブレベルでの豊富な実績を背景に、選手の特性を活かしたマネジメントに定評がある。
個性の強い選手が多い陣容において、チームとしての一体感をどこまで高められるかがポイントとなる。
気になるのは、チームの核になる選手の不在だ。長年にわたり最終ラインを支えてきたチアゴ・シウバ（フルミネンセ）が代表を退き、守備面での経験値と統率力に変化が生じている。
また、攻撃の中心だったネイマール（サントス）もカタールW杯後は負傷が続いており、コンディション面に不安を抱える状況。すでにリーグ戦で復帰はしているが、セレソン基準でのパフォーマンスを疑問視する声もあるのは事実だ。
基本システムは４−３−３が想定される。中盤の底にはカゼミーロ（マンチェスター・Ｕ）が入り、守備の安定と試合運びの調整を担う。
最終ラインではキャプテンのマルキーニョス（パリSG）が中心となるが、パートナーは流動的だ。エデル・ミリトン（Ｒ・マドリー）が負傷の影響を残しているため、大会に間に合ったとしても、開幕戦はブレーメル（ユベントス）かレオ・ペレイラ（フラメンゴ）が起用される可能性が高い。そこに20歳のヴィトール・レイス（ジローナ）が食い込めるか。
攻撃面では、ヴィニシウス・ジュニオール（Ｒ・マドリー）が重要な役割を担う。クラブでの実績を踏まえれば、中心選手としての期待は大きいが、パフォーマンスの波や時折見られる独善的な態度が、本大会でどう出るか。実力的にはヴィニシウスと肩を並べるラフィーニャ（バルセロナ）もまた、負傷の影響でフル稼働は難しい状況だ。
攻撃面で最も頼りになるのはマテウス・クーニャ（マンチェスター・Ｕ）かもしれない。タイミングの良い仕掛けに加えて、プレーの選択肢が多い。周囲との連係の意識が高いことも、個性的なタレント集団にあって貴重だ。
若手のアタッカーではエンドリッキ（リヨン）やエステバン（チェルシー）がブレイク候補に挙がるが、エステバンは負傷歴もあり、コンディションが前提条件となる。
主力の怪我など、不安材料が多い現在のセレソンにあって、大型FWイゴール・チアゴ（ブレントフォード）の台頭は嬉しいプラス材料だ。テクニカルなアタッカーが多い傾向があるなかで、待望のパワー型であり、ボックス内での競り合いの強さと決定力は目を見張る。
プレミアリーグではノルウェー代表のアーリング・ハーランドに次ぐ得点数を記録しており、得点力の面でチームを押し上げる役割を担いそうだ。
GKはリバプールで負傷離脱中のアリソン・ベッカー（リバプール）が前回のカタール大会に続くフル稼働が難しい場合、エデルソン（フェネルバフチェ）がゴールマウスを守ことになりそうだが、３月のクロアチア戦で起用されたベント（アル・ナスル）にもチャンスはある。
そのGK陣も含めて、2025年６月のエクアドル戦から率いるアンチェロッティ監督は、ここまであまりメンバーを固定しておらず、国内組も含めて幅広く招集している。怪我人も多いなかで、最終メンバーがどうなるかは読みにくい。
グループステージはモロッコ、スコットランド、ハイチとの対戦で、戦力的には順調な勝ち上がりが見込める。ただし、一瞬の油断が落とし穴になる大会で、チャンピオンズリーグなどの大舞台を経験してきた名将が、ブラジルをどう導いていくか。
１位か２位でラウンド32に進めば、いきなり日本と対戦する可能性もあるだけに、大会のスタートから目が離せない。
文●河治良幸
【画像】史上初のモノクロエンブレム＆三つ葉ロゴが31年ぶり復活！日本代表の新アウェーユニホーム
安定して上位に進出しながらも、決定的な局面で勝ち切れない状況が続いているが、1994年のアメリカ大会で優勝した経験があるだけに、今回の北中米大会での復権も大いに期待される。
悲願の優勝を目ざす「セレソン」（ブラジル代表の愛称）の指揮を執るのは、イタリア人のカルロ・アンチェロッティだ。ブラジル代表としては初の外国人監督であり、クラブレベルでの豊富な実績を背景に、選手の特性を活かしたマネジメントに定評がある。
気になるのは、チームの核になる選手の不在だ。長年にわたり最終ラインを支えてきたチアゴ・シウバ（フルミネンセ）が代表を退き、守備面での経験値と統率力に変化が生じている。
また、攻撃の中心だったネイマール（サントス）もカタールW杯後は負傷が続いており、コンディション面に不安を抱える状況。すでにリーグ戦で復帰はしているが、セレソン基準でのパフォーマンスを疑問視する声もあるのは事実だ。
基本システムは４−３−３が想定される。中盤の底にはカゼミーロ（マンチェスター・Ｕ）が入り、守備の安定と試合運びの調整を担う。
最終ラインではキャプテンのマルキーニョス（パリSG）が中心となるが、パートナーは流動的だ。エデル・ミリトン（Ｒ・マドリー）が負傷の影響を残しているため、大会に間に合ったとしても、開幕戦はブレーメル（ユベントス）かレオ・ペレイラ（フラメンゴ）が起用される可能性が高い。そこに20歳のヴィトール・レイス（ジローナ）が食い込めるか。
攻撃面では、ヴィニシウス・ジュニオール（Ｒ・マドリー）が重要な役割を担う。クラブでの実績を踏まえれば、中心選手としての期待は大きいが、パフォーマンスの波や時折見られる独善的な態度が、本大会でどう出るか。実力的にはヴィニシウスと肩を並べるラフィーニャ（バルセロナ）もまた、負傷の影響でフル稼働は難しい状況だ。
攻撃面で最も頼りになるのはマテウス・クーニャ（マンチェスター・Ｕ）かもしれない。タイミングの良い仕掛けに加えて、プレーの選択肢が多い。周囲との連係の意識が高いことも、個性的なタレント集団にあって貴重だ。
若手のアタッカーではエンドリッキ（リヨン）やエステバン（チェルシー）がブレイク候補に挙がるが、エステバンは負傷歴もあり、コンディションが前提条件となる。
主力の怪我など、不安材料が多い現在のセレソンにあって、大型FWイゴール・チアゴ（ブレントフォード）の台頭は嬉しいプラス材料だ。テクニカルなアタッカーが多い傾向があるなかで、待望のパワー型であり、ボックス内での競り合いの強さと決定力は目を見張る。
プレミアリーグではノルウェー代表のアーリング・ハーランドに次ぐ得点数を記録しており、得点力の面でチームを押し上げる役割を担いそうだ。
GKはリバプールで負傷離脱中のアリソン・ベッカー（リバプール）が前回のカタール大会に続くフル稼働が難しい場合、エデルソン（フェネルバフチェ）がゴールマウスを守ことになりそうだが、３月のクロアチア戦で起用されたベント（アル・ナスル）にもチャンスはある。
そのGK陣も含めて、2025年６月のエクアドル戦から率いるアンチェロッティ監督は、ここまであまりメンバーを固定しておらず、国内組も含めて幅広く招集している。怪我人も多いなかで、最終メンバーがどうなるかは読みにくい。
グループステージはモロッコ、スコットランド、ハイチとの対戦で、戦力的には順調な勝ち上がりが見込める。ただし、一瞬の油断が落とし穴になる大会で、チャンピオンズリーグなどの大舞台を経験してきた名将が、ブラジルをどう導いていくか。
１位か２位でラウンド32に進めば、いきなり日本と対戦する可能性もあるだけに、大会のスタートから目が離せない。
文●河治良幸
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