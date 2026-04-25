【北中米W杯出場国紹介｜第39回：ブラジル】気になるのは核になる選手の不在。大型FWイゴール・チアゴの台頭は嬉しいプラス材料

【北中米W杯出場国紹介｜第39回：ブラジル】気になるのは核になる選手の不在。大型FWイゴール・チアゴの台頭は嬉しいプラス材料