◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ２Ｘ―１巨人＝延長１１回＝（２４日・横浜スタジアム）

波に乗っているＤｅＮＡが巨人にサヨナラ勝ちし、昨年９月以来の６連勝とした。

延長１１回、１死一、二塁で戸柱が中越えにサヨナラ二塁打を放った。

０―０の３回２死。牧が三塁線にボテボテのゴロを放ち、一塁へ激走。内野安打を勝ち取ったが、一塁を通過すると右太もも裏付近を右手で触りながら、苦悶（くもん）の表情。治療のためベンチ裏に下がった。代走に京田が送られ、４回の守備で遊撃の位置につき、林が二塁に入った。

０―０の４回１死。先発の平良が投じた直球をキャベッジに左翼席に運ばれ先制点を奪われた。３回までは１４０キロ後半の直球にシンカー、カット、スライダーを織り交ぜ安打１本に抑えていただけに痛恨の失点となった。

７回先頭から２者連続で凡打にしとめるも、大城、坂本を連続で歩かせ２死一、二塁のピンチを招き９７球で降板となった。

打線は４回、７回には得点圏に走者を置くも返せず０行進が続いた。０―１の８回１死三塁。宮崎の三ゴロで１点をもぎ取り試合を振り出しに戻した。

中継ぎの森原が右肘を手術。主将を務める筒香が上半身のコンディション不良で登録抹消になるなど故障者が続出しているチーム。精神的支柱でもある牧の途中交代もあったが、チーム一丸で勝利をもぎ取った。