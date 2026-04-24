「キックボクシング・ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ １」（２９日、有明アリーナ）

Ｋ−１元３階級制覇王者の武尊（３４）が２４日、現役最終戦となるロッタン（２８）＝タイ＝とのＯＮＥフライ級キックボクシング暫定世界王座決定戦に向けた大会前の公式会見に臨んだ。昨年３月には初回１分２０秒でＫＯ負けを喫した因縁の元王者との雪辱戦となるが、相手のロッタンが会見で「武尊選手は今回の試合、何ラウンドで決着がつくと思いますか。２ラウンドくらいで終わる？」と異例の質問を投げかける一幕もあった。さらに公開ワークアウト後、ロッタンは「今回１、２ラウンドは国際式ボクシングのスタイルで戦うつもりだ。それで決着がつかなければ、３〜５回はいつも通りキックボクシングスタイルで戦うよ」と、序盤は“キックなし”のハンデ戦を大胆予告した。

引退試合に臨む武尊は「自分がやってきたこと、自分の体に残された体力、筋肉一つ一つの組織、全て使い切るつもりでやってきた。前回とは全く別人の戦いができると思っているし、この試合は自分の物語の最終章、最後のピースだと思っている。僕の最後に必要なのはＯＮＥのベルトなので、必ず勝ってベルトを取って現役生活を終えたい」と悲壮な決意を込めた。

ロッタンから異例の質問を受けて困惑した様子だったが、武尊は「（ロッタンからの）質問の意図は分からないが、戦いは何が起こるかわからないし、前回みたいに１ラウンドで終わるかもしれない。必ずロッタン選手をＫＯで倒す」と回答。ロッタン選手には約１年前に８０秒くらいで負けて、僕の現役生活でもこんなに何もできずに試合が終わったことはなかった。一番の屈辱的な負けと言っていいほどの試合だったので、やっとまたロッタン選手と向き合えた。早く戦いたい」と力を込めた。

さらに、ロッタンからは「２ラウンド以内に試合を終わらすことができれば、国際式ボクシングのような戦いになるのか」と追加で質問を受けたが、武尊は首をかしげつつ「ちょっと国際式ボクシングがよくわからないが、僕とロッタン選手の試合はファイトスタイルもかみ合う。１ラウンドから何が起こるか分からない。早期決着になると思うが、僕が必ず倒すのは変わらない。倒します」と、自分に言い聞かせるように繰り返した。

さらに、フェイスオフの際にロッタンと武尊は額をつけてにらみ合い、一触即発。ＯＮＥのチャトリＣＥＯが制止したものの、ロッタンが武尊を突き飛ばすように離れ、最後は互いに一礼してボルテージを高めた。