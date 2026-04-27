キタンクラブより、「ちいかわ ハートのラバーマスコット」が、2026年5月2日（土）から全国のカプセルトイ売場にて順次発売される。＞＞＞ちいかわ ハートのラバーマスコットをチェック！（写真9点）『ちいかわ』はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。