3月に沖縄・辺野古沖で、修学旅行中だった同志社国際高校（京都府京田辺市）の生徒らが乗る船2隻が転覆し、2年の女子生徒（当時17）と船長の2人が死亡した事故をめぐり、文部科学省の職員らが4月24日、学校法人同志社へ現地調査に入りました。

3月16日、沖縄県名護市辺野古沖で、修学旅行中だっ同志社国際高校の生徒らが乗る船2隻が転覆し、同校2年の武石知華さん（17）と船長の2人が死亡しました。

武石さんの父親は、投稿サイト「note」で「普段の管理された校内とは全く異なるフィールドで、事前の安全、認可、保険の確認を行わず、さらに現地での引率放棄をよしとしたその感覚には言葉を失います。生徒の『自由』や『自主性』という言葉は、大人の『放任』や『無責任』を隠すための隠れ蓑ではないはずです」と、悲痛な心境を綴っています。

この事故をめぐり、文部科学省の職員ら（高等教育局私学部参事官など）が4月24日午後4時ごろ、同校を運営する「学校法人同志社」に現地調査に入りました。

文科省は21日の発表で、「さらに事実関係の確認が必要であることや、学校法人としての管理運営についても確認が必要であることを踏まえ、現地調査を実施する」としています。

