お笑いタレント今田耕司（60）が24日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）に出演。自身の還暦パーティーで着用した赤いちゃんちゃんこについて語った。

この日はタレント出川哲朗がゲスト出演。今田は、出川が自身の還暦祝いを開いてくれたことを振り返り「銀座のおすし屋さんをてっちゃんが借り切ってくれて。カウンターを」と感謝。還暦の風習として着る赤いちゃんちゃんこについて「あれをてっちゃんが用意してるんです。これを着るのかと思って着させていただいたんですけど、袋から出した新品じゃないんです」と驚きながら「てっちゃんが着たやつかなと思ったんですけど。すごいちゃんちゃんこなのよ」と熱っぽく語った。

出川は自身が用意したちゃんちゃんこについて「まず一番最初に着たのはわれらの愛する上島竜兵。竜さんの還暦の時に着て。その後ダチョウのリーダーが着て。その後俺が自分自身で着て。その後ウッチャンナンチャンのチェン、ウッチャンが着て。その後ナンチャンが着て」とそうそうたる関東芸人が着用してきたと説明した。

出川の話を遮るように今田が「ウッチャンナンチャンですげえと思った後が、なぜか…」と苦笑すると、出川は「一番最近は長嶋一茂さん」と報告。今田は「長嶋一茂さんがついに芸人界に入ってきたのよ」と笑っていた。