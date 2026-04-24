『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが4月24日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。

【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】「洗うのがどうしても大変なプラ容器は可燃ごみにしています。（地域によって違う）」【マシンガンズ滝沢】





滝沢さんは、食品のたれが入っていたプラの空き容器の画像を添えて「洗うのがどうしても大変なプラ容器は可燃ごみにしています。（地域によって違う）」と投稿。









また、その空き容器に使用後の割り箸を入れた画像を添えて「使った後の割り箸はごみ袋を突き破るので、僕は使用後の箸入れにして捨てています。」と、紹介しました。









そして洗うのが困難なプラの容器について「洗えばプラ資源になりますが、無理しないでくださいね」と呼びかけました。









滝沢さんは、日々SNSを通じ「ごみトリビア」を投稿し、啓発活動に努めています。









※ごみの分別方法や回収ルールは自治体によって異なります。必ずお住まいの自治体の指示をご確認ください。

【担当：芸能情報ステーション】