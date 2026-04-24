10代女子が選ぶ人気キャラクターランキング（株式会社マイナビ│マーケティング・広報ラボ）で2024年、2025年と連続で1位を獲得した『おぱんちゅうさぎ』と、2024年3位にランクインした『んぽちゃむ』の3Dアニメ化が決定。日本テレビ系朝の情報番組『ZIP!』内で放送されることが発表されました。

■白いパンツが特徴『おぱんちゅうさぎ』とは

『おぱんちゅうさぎ』は、「なかなか恵まれない。今にも泣きそうだが、ひたむきに健気に生きていく。」がコンセプトで、泣き出しそうなうるうるの瞳に、分厚いくちびる、白いパンツが特徴的なキャラクター。クリエーター・可哀想に！さんがSNSに投稿した、日常のあるあるを切り取ったイラストが人気となっていて、『おぱんちゅうさぎ』のXのフォロワーは84万人以上を誇ります。（2026年4月23日時点）

■『んぽちゃむ』＆『きみまろ』とは

『んぽちゃむ』は、同じくクリエーターの可哀想に！さんが手がけるSNS発のキャラクターです。公式サイトによると「んぽちゃむはヨーグルトの妖精ダヨ！ 通貨はマカロンを使っているヨ！（他の人は円を使っているから、んぽちゃむは買い物ができないヨ！）」とされています。

白いもちもちのフォルムが特徴的な『んぽちゃむ』が、いろいろなことに意欲的に挑戦しますが、うまくいかず、いつも友達の『きみまろ』が助けてくれるというストーリーが人気です。

■「めっちゃ可愛いし愛おしくて最高です！！」可哀想に！さんが喜び

アニメは、脚本・絵コンテまでクリエーター・可哀想に！さんの完全書き下ろし。可哀想に！さんが、コメントを寄せ「新しい質感でめっちゃ可愛いし愛おしくて最高です！！ お声もとっても最高です！ 関わってくれたみなさま､ 常に全力で作ってくれていたので本当に放送されるのも見るのも楽しみですありがとうございます｡ よろしくお願いします」と、思いを明かしています。

アニメの制作は、劇場映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』や、『ルパン三世 THE FIRST』などを手がけたマーザ・アニメーションプラネットが担当。日本テレビ系『ZIP!』放送枠内にて全国ネット放送（一部地域を除く）が決定していて、日本や世界各国へのグローバル配信も予定しているということです。