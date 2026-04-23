長時間座っても疲れにくい！日本人の体形に合う多機能オフィスチェア
サンワサプライ株式会社は、豊富な機能により、身体に合わせてきめ細やかな調整ができるハイグレードなメッシュチェア「SNC-NET26BK」を5月下旬に発売する。本製品は、日本人男性の平均身長をもとにベストな高さを算出し制作した。収納式フットレストやロッキング機能、位置調整が可能なアームレストとヘッドレストなど、極上の座り心地を叶える充実した機能を搭載している。
通気性の良い全面メッシュ生地は内部にナイロンを編み込んだ二重構造で、強靭さと弾力性を持ちあわせている。背と座両方に通気性の良い全面エラストマーメッシュ生地を採用し、強靭さと弾力性を持ちあわせている。高耐久なクラス4級シリンダーを採用し、125kgの高耐荷重を実現した頑丈なチェアだ。
■日本人の体型に合わせて設計された、座面低めのチェア
日本人の体形をもとに座面の広さも考慮し、座面の高さを44〜50cmと低めに設定した。足が地面につきやすく安定して座ることができる、サンワサプライが企画した日本人向けのチェアだ。
■身体に合わせてきめ細やかな調整が可能
座面・ヘッドレスト・背もたれ・肘掛けなど多数の調整機能を搭載し、座る方の体格に合わせて細かい調整が可能。まるでオーダーメイドのような極上の座り心地を実現する。
■姿勢にあわせて快適にフィットする3Dアームレスト
リラックス時に役立つアームレストを搭載。高さ調整・前後調整・回転が可能で、ベストな位置に調整できる。アームレストは取り外しも可能だ。
■位置を調整できる3Dヘッドレスト
頭の高さや向きに合わせてジャストな位置に調整でき、長時間の作業時や休憩時に首を癒やす。
■高さ調整できる可動式背もたれ
2段になっている背もたれは、11段階で細かく調節できる。腰の位置に合わせて上下調整が可能だ。
■スライド座面で座り心地を調整
体型や座り方に合わせて座面を前後にスライドできる。
■位置調整できるランバーサポート
腰を支え正しい姿勢に導く。せり出し具合を2段階から選べる。
■足が浮かびにくい、背・座シンクロロッキング
背座シンクロロッキング方式を採用しており、かかとが浮きにくくより高いリラックス感を得られる。体重感知式で座った人に合わせてロッキングの硬さを調整してくれる。
■収納式フットレスト付きで、リラックスタイムも充実
薄型でスッキリとした設計のスライド式フットレストを内蔵。足先まで伸ばしてくつろぐことができる。サッと引き出して、未使用時はコンパクトに収納できる。
■1年を通して快適に使えるオールメッシュタイプ
通気性が高く、弾力性の高いエラストマーメッシュを採用。夏場や長時間座り続ける場合も熱がこもらず快適だ。二重構造で、強靭さと弾力性を持ちあわせている。
■125kgの高耐荷重を実現
高耐久なクラス4級シリンダーを採用し、125kgの高耐荷重を実現した頑丈なチェアだ。
■スーツを掛けられるハンガー付き
背もたれの裏にハンガーを装備しており、服をかけておくことができる。
■身体に合わせてきめ細やかな調整ができるハイグレードなメッシュチェア「SNC-NET26BK」
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