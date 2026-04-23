◆泉州大会旗・貝塚市長旗・泉佐野市長旗・泉南市長旗・阪南市長旗・熊取町長杯・岬町長杯争奪 第４３回泉州大会（１９日・くら寿司スタジアム堺ほか） ▽中学生の部・１回戦 泉州ボーイズ１３−４北河内大東ボーイズ＝５回コールド＝

「泉州大会旗・貝塚市長旗・泉佐野市長旗・泉南市長旗・阪南市長旗・熊取町長杯・岬町長杯争奪 第４３回泉州大会」が開幕し、中学生の部でホストチームの泉州ボーイズと大阪泉南ボーイズ（ともに大阪南支部）がコールド勝ちの好発進した。

ホストとして負けられなかった。泉州は初回に２失点もその裏、１死満塁で中谷が走者一掃の三塁打。ランニング本塁打を狙った本人は本塁で憤死したが、「レフトの頭を越えてよかった。三塁で足を止めてなかったら、ホームランいけてたかな」と笑みを浮かべた。

２回には川崎が適時三塁打。津路主将の四球で一、三塁となると、ダブルスチールで１点を奪う小技も披露するなど、再び４点を奪った。３回にも、この日２度目の打者一巡攻撃で三度、４得点。主将は「先制されて雰囲気は良くなかったけど、気合を入れ直した」と１２盗塁の機動力も生かし、毎回の１３得点で快勝した。

５回に救援し、ゼロで締めた梅津は「楽しく投げられた」と笑顔。津路は「ホスト大会なので目標は優勝」と第２回大会以来のＶ奪還を誓った。