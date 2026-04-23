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ANAの上級会員向けクレジットカード「スーパーフライヤーズカード（SFC）」をめぐり、特典維持条件として年間300万円以上のカード決済が必要になるとの新ルールが話題となり、航空ファンや旅行愛好家の間で大きな波紋を広げている。



SFCは、ANAの上級会員資格である「プラチナ」や「ダイヤモンド」などを一度獲得したうえで申し込める特別なカード。年会費を支払い続けることで、ラウンジ利用や優先搭乗、手荷物優待などの特典を継続して受けられることから、長年“実質的に一生モノのステータス”として多くのマイラーの憧れの存在だった。



そのため、2026年4月23日にANAより急遽発表された「年300万円決済」という新条件は、従来の常識を覆すものとして受け止められている。月換算では25万円となり、SNSでは「新社会人には厳しすぎる」「富裕層しか維持できない」「これまでの修行は何だったのか」といった声が相次いでいる。



これまでSFCを取得するため、多くの利用者が短期間で集中的に飛行機へ搭乗し、上級会員資格の獲得を目指す、いわゆる「修行」を行ってきた。交通費や宿泊費、時間をかけて条件を満たし、その先に半永久的な優遇が待っていることが大きな魅力だった。



しかし今回の変更により、一度取得して終わりではなく、今後は継続的な高額決済が求められる可能性が浮上。ネット上では「後から条件を変えるのは納得できない」「信じて努力した人ほど報われない」と戸惑いの声も広がっている。



この件について、旅行系YouTuberとして知られる"おのだ"氏も自身の動画で言及。「緊急で動画を撮っている」と前置きし、今回の見直しを「大改悪」と表現した。



特に年間300万円という数字について、おのだ氏は「月25万円決済はかなり重い」と指摘。自身の新卒時代の初任給が約21万円だったと振り返り、「若い世代にとっては現実的ではない」との見方を示した。



SNSでも、「家賃や光熱費、生活費を全部集約しても届かない」「退職後に年金生活で維持するのは無理」といった生活実感を伴う投稿が目立っている。



一方で、今回の条件厳格化には、ANA側の事情もあるとみられる。近年は羽田空港や伊丹空港など主要空港で、優先搭乗レーンやラウンジの混雑が常態化。上級会員向けサービスの希少価値が薄れていたとの指摘もある。



そのため、利用者数を絞り込み、本当に収益貢献度の高い顧客へサービスを集中させたいという狙いがあるのではないかとの見方も出ている。



今回の改定をめぐっては、「ラウンジが空くなら歓迎」「本来のプレミアム感が戻る」と肯定的な意見もある一方、「維持できないなら解約する」「JALへの乗り換えを考える」といった離反の声も少なくない。



航空会社やホテル業界では近年、会員特典の乱発を見直し、利用額の大きい顧客を優遇する動きが世界的に進んでいる。今回のSFC見直しも、その流れの一環とみられる。



かつては“一度頑張れば手に入る特典”だったステータス制度。今後は“継続的な消費力”が求められる時代へと移りつつある。今回の騒動は、企業と顧客のロイヤルティのあり方そのものを問い直す出来事となりそうだ。