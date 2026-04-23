Kis‐My‐Ft2、15年の歴史にしみじみ キスマイの歴史を衣装で振り返る展示会開催
Kis‐My‐Ft2のデビュー15周年を記念した衣装展「Kis‐My‐Ft2：The Couture（ザ・クチュール）」が、池袋PARCO 本館7F PARCO FACTORYにて4月24日より開催される。その前日となるきょう、同会場にて囲み取材が行われ、メンバーの千賀健永、宮田俊哉、横尾渉、藤ヶ谷太輔、玉森裕太、二階堂高嗣が本展の見どころを語った。
【写真】Kis‐My‐Ft2が勢ぞろい！
Kis‐My‐Ft2のステージ衣装の数々は、2018年以降はメンバーの玉森が監修しており、「Kis‐My‐Ft2をよりかっこよく見せるため」王道アイドル衣装の型にはまらず、メンバーの個性を活かした“ファッション性の高い衣装”が作られている。本展ではそんな衣装制作へのこだわりも感じられるよう、アトリエのような空間を演出。未公開のデザイン資料や着用写真とともに、15年間の衣装を前期・後期に分けた合計48点のほか、メンバーの私物アイテムも展示される。
取材前に会場を回ったメンバーは、全員が「懐かしい」と口をそろえる。アトリエスペースに飾られた衣装についての細かい部分は、普段メンバーでも見られない場所だといい「衣装制作の裏側を見られるのが魅力だと思いました」と見どころを語った千賀。衣装に触れることはできないが、近い距離で質感などを見ることができ、藤ヶ谷は「生地の温度や香りまで感じられるくらい近くで見てもらえると思います」とアピールした。
監修を担当した玉森は、印象的な衣装について「全部挑戦してきたけれど、特に安全ピンを使った衣装ですね。作った意図としては、ストーンなどの装飾をあしらわず、別のアプローチでキラキラさせてみたり、アートっぽい衣装を作ってみたかった。それを安ピンにしたのは、挑戦だったと思います」と振り返る。さらに「僕のベースは“キスマイをかっこよく仕立てたい”という思いなので。その目標や挑戦することを忘れず、今後も攻めていきたいと思います」と意気込んだ。
本展を一緒に回りたい人を聞かれると、二階堂は「甥っ子がライブを見に来られる年齢になってきたので、甥っ子と回れたら、もっとライブを楽しんでもらえると思います」と。宮田は「うちの事務所は、先輩の着ていた衣装をジュニアの後輩たちが受け継いでいくことがあります。後輩たちと一緒に回って、“どれ着たい？”と聞いてみたいですね（笑）」と明かす。
具体的な後輩名については「KEY TO LIT」を挙げ、「ライブを見に行くと、『FIRE BEAT』（※キスマイの楽曲）を歌っていくれていたから」と理由を述べると、二階堂がすかさず「佐久間（大介）が聞いたらヤバイんじゃない？」と宮田と深い親交のある後輩の名前を出す。すると宮田は「Snow Manはもうおさがり着ないだろ！」とツッコみ、報道陣の笑いを誘った。
自身のジュニア時代も振り返り、横尾は「基本はおさがり衣装だったので、専用衣装を作ってもらえるなんて思っていませんでした。この15年で結構な数を作ってもらえて、驚いています」としみじみ。千賀は「一緒にキスマイの歴史をたどれる場所はなかなかないと思います。デビュー前から応援してくれている方も、それ以降にファンになってくれた方も、今後もずっとKis‐My‐Ft2について来てもらえるように僕たちも頑張っていきます。引き続き応援よろしくお願いします！」と本展に足を運ぶファンに向けてメッセージを送っていた。
【写真】Kis‐My‐Ft2が勢ぞろい！
Kis‐My‐Ft2のステージ衣装の数々は、2018年以降はメンバーの玉森が監修しており、「Kis‐My‐Ft2をよりかっこよく見せるため」王道アイドル衣装の型にはまらず、メンバーの個性を活かした“ファッション性の高い衣装”が作られている。本展ではそんな衣装制作へのこだわりも感じられるよう、アトリエのような空間を演出。未公開のデザイン資料や着用写真とともに、15年間の衣装を前期・後期に分けた合計48点のほか、メンバーの私物アイテムも展示される。
監修を担当した玉森は、印象的な衣装について「全部挑戦してきたけれど、特に安全ピンを使った衣装ですね。作った意図としては、ストーンなどの装飾をあしらわず、別のアプローチでキラキラさせてみたり、アートっぽい衣装を作ってみたかった。それを安ピンにしたのは、挑戦だったと思います」と振り返る。さらに「僕のベースは“キスマイをかっこよく仕立てたい”という思いなので。その目標や挑戦することを忘れず、今後も攻めていきたいと思います」と意気込んだ。
本展を一緒に回りたい人を聞かれると、二階堂は「甥っ子がライブを見に来られる年齢になってきたので、甥っ子と回れたら、もっとライブを楽しんでもらえると思います」と。宮田は「うちの事務所は、先輩の着ていた衣装をジュニアの後輩たちが受け継いでいくことがあります。後輩たちと一緒に回って、“どれ着たい？”と聞いてみたいですね（笑）」と明かす。
具体的な後輩名については「KEY TO LIT」を挙げ、「ライブを見に行くと、『FIRE BEAT』（※キスマイの楽曲）を歌っていくれていたから」と理由を述べると、二階堂がすかさず「佐久間（大介）が聞いたらヤバイんじゃない？」と宮田と深い親交のある後輩の名前を出す。すると宮田は「Snow Manはもうおさがり着ないだろ！」とツッコみ、報道陣の笑いを誘った。
自身のジュニア時代も振り返り、横尾は「基本はおさがり衣装だったので、専用衣装を作ってもらえるなんて思っていませんでした。この15年で結構な数を作ってもらえて、驚いています」としみじみ。千賀は「一緒にキスマイの歴史をたどれる場所はなかなかないと思います。デビュー前から応援してくれている方も、それ以降にファンになってくれた方も、今後もずっとKis‐My‐Ft2について来てもらえるように僕たちも頑張っていきます。引き続き応援よろしくお願いします！」と本展に足を運ぶファンに向けてメッセージを送っていた。