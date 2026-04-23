子猫に訪れる『社会化期』に慣れさせたいこと3つ

1.人間に慣れる

社会化期の子猫に最初に慣れさせたいのが、人間に触れられることです。子猫にとって、人間が「脅威ではない存在」と認識することは非常に重要です。

そして社会化期にさまざまな人と触れ合うことができれば、人への警戒心が減り、抱っこやお世話もスムーズになり、友好的な猫に育ちやすくなります。

ただし触れ合う際は無理に拘束せず、短時間から始め、慣れてきたら徐々に時間を延ばすようにしましょう。

強制的な接触は「人＝嫌な存在」と学習させてしまう可能性があるので、注意してください。

2.生活音や環境に慣れる

家庭内の生活音や環境に慣れさせることも、忘れてはいけません。

掃除機やテレビ、チャイム、雷など、私たちの身の回りにはさまざまな音があふれていますが、こうした音に慣れていないと、成猫になってから強い恐怖やストレスを感じてしまうことがあります。

そのため、社会化期のうちにこれらの音を少しずつ聞かせ、過度に怖がるリスクを下げておきましょう。

慣らす際は、まず小さな音量から始めるのがポイントです。「日常の当たり前の音」として自然に受け入れられるよう、無理のないペースで進めてください。

また、キャリーバッグやケージにも慣れさせておくと、通院や移動時のストレス軽減につながります。

3.体を触られることに慣れる

どこを触られても嫌がらないように慣らしておくことは、愛猫のケアを行ううえで欠かせません。

猫は爪切りやブラッシング、動物病院での診察など、日常的に体を触られる機会が多々あるもの。

しかし社会化期に優しく触れられる経験を積んでおくことで、こうしたケアへの抵抗を減らすことができます。

特に頭や背中だけでなく、猫が本来苦手としやすい足先、耳、口周り、しっぽの付け根なども、優しく撫でる練習をしましょう。

これらにスムーズに対応できるようになると、爪切りや耳掃除、歯磨き、さらには動物病院での診察も格段に行いやすくなります。

「社会化期」が重要といわれる理由は？

社会化期が重要といわれるのは、社会化期（生後2週～9週頃）の時期は、新しい刺激や経験を「普通のこと」として受け入れやすい状態にあるからです。

この時期に適切な刺激を与えないと、成猫になってから「知らないもの＝怖い」と過剰反応し、攻撃的または極度に臆病な性格になるリスクが高まります。

逆に社会化期に豊富な経験を積んだ猫は、成猫になってからも人や環境に対して穏やかに接することが多いのです。

つまり社会化期は、猫の一生の暮らしやすさを左右する基盤づくりの時期。だから猫の一生にとって重要といわれるわけです。

猫の「社会化期」トレーニングのコツ

社会化期のトレーニングで大切なのは「ポジティブな体験を積み重ねること」です。

無理に慣れさせようとすると逆効果になることがあるため、子猫のペースを尊重しながら進めましょう。

また、一度に多くのことを詰め込まず、短い時間で少しずつ慣らすことがポイントです。

子猫が怖がったり嫌がったりするサインを見せたら、すぐに中断して安心させてあげましょう。

焦らず毎日継続することで、子猫は少しずつ自信をつけていきます。飼い主自身も落ち着いた態度で接すれば、子猫の安心感につながります。

まとめ

子猫の社会化期は、一生のうちでほんのわずかな期間ですが、その後の10年、20年という猫の生涯の質を大きく左右します。

そのためもし社会化期の子猫を育てるときは、人、音、スキンシップ、外出といった刺激を、好奇心旺盛なこの時期にポジティブな体験として積み重ねてあげましょう。

この時期に育んだ「自信」と「飼い主への信頼」は、愛猫が穏やかで幸せな一生を送るための、かけがえのない財産となります。