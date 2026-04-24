「海賊版が生まれる構造に目を向けるべき」スクエニ作品の復活騒動から考えるビジネスモデルの限界
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ナカイド氏が自身のYouTubeチャンネルで「スクエニが100本以上のゲームをサ終→海外で勝手に復活！？「日本人は著作権に厳しすぎる」と大論争に【ニーア リィンカーネーション】」を公開した。動画では、サービス終了したゲームの非公式な復活騒動をテーマに、著作権侵害の実態と、ソーシャルゲームのビジネスモデルが抱える構造的な問題について自身の見解を語っている。
動画の冒頭、2024年にサービス終了したスクウェア・エニックスの「ニーア リィンカーネーション」が、海外のエンジニアによって勝手に復活させられた騒動を紹介。この一件で、日本のファンからは「海賊版だ」と非難が上がる一方、海外からは「文化保存だ」と擁護する声が上がり、大論争に発展したという。ナカイド氏は視聴者からのリクエストを受け、ゲーム会社や技術者にヒアリングを行い調査に乗り出した。
非公式サーバーの違法性について、ナカイド氏はプログラムの保管場所にAPKやアセットといったスクエニの著作物が含まれていることを指摘。「勝手にスクエニのアプリを配布する行為は明確な著作権違反であり、完全に違法です」と断じた。また、「オフライン版を出せばいい」という意見に対しては、オンラインで動くものをオフラインに移すには「新作1本分のコストがかかる」と説明し、赤字で終了するゲームへの追加投資は現実的ではないと語る。しかし、ナカイド氏はこの問題を「ただ違法だからダメで片付けたら動画にする意味がない」と強調。ユーザーが抱く「課金して遊んだものが、ある日突然消える」という不満に理解を示し、「課金させるだけさせてサービス終了したら遊べなくなるっていうビジネスモデルについてもっと議論するべき」と核心を突いた。
最後にナカイド氏は、「海賊版はダメなんですよ。でも海賊版が生まれる構造にも目を向けるべき」と述べ、企業側が仕掛ける「心理的所有感」と実際の所有権の乖離といった、業界全体で向き合うべき根本的な問題に警鐘を鳴らして動画を締めくくった。
動画の冒頭、2024年にサービス終了したスクウェア・エニックスの「ニーア リィンカーネーション」が、海外のエンジニアによって勝手に復活させられた騒動を紹介。この一件で、日本のファンからは「海賊版だ」と非難が上がる一方、海外からは「文化保存だ」と擁護する声が上がり、大論争に発展したという。ナカイド氏は視聴者からのリクエストを受け、ゲーム会社や技術者にヒアリングを行い調査に乗り出した。
非公式サーバーの違法性について、ナカイド氏はプログラムの保管場所にAPKやアセットといったスクエニの著作物が含まれていることを指摘。「勝手にスクエニのアプリを配布する行為は明確な著作権違反であり、完全に違法です」と断じた。また、「オフライン版を出せばいい」という意見に対しては、オンラインで動くものをオフラインに移すには「新作1本分のコストがかかる」と説明し、赤字で終了するゲームへの追加投資は現実的ではないと語る。しかし、ナカイド氏はこの問題を「ただ違法だからダメで片付けたら動画にする意味がない」と強調。ユーザーが抱く「課金して遊んだものが、ある日突然消える」という不満に理解を示し、「課金させるだけさせてサービス終了したら遊べなくなるっていうビジネスモデルについてもっと議論するべき」と核心を突いた。
最後にナカイド氏は、「海賊版はダメなんですよ。でも海賊版が生まれる構造にも目を向けるべき」と述べ、企業側が仕掛ける「心理的所有感」と実際の所有権の乖離といった、業界全体で向き合うべき根本的な問題に警鐘を鳴らして動画を締めくくった。
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