「前澤杯」に挑戦する青木瀬令奈が大会を主催する前澤友作氏との2ショットに大喜び 「めちゃめちゃ光栄でした！！」
青木瀬令奈が自身のインスタグラムを更新。挑戦を決めた国内男子ツアー「前澤杯 MAEZAWA CUP」の開幕前日に心境を投稿した。
【写真】希少なスーパーカーに超高級腕時計、豪勢な投稿写真（全3枚）
最初に「前澤さんとお写真撮っていただきました」「めちゃめちゃ光栄でした！！」と嬉しそうに記すと、大会を主催する前澤友作氏との2ショットを公開。淡いグリーン系のポロシャツにハーフパンツというカジュアルなスタイルの前澤氏と、ボーダー柄のゴルフウェアを着た青木が、カメラに向けてさりげなく腕時計アピールしていた。そして「気さくに応じてくださり ありがとうございました！！！」と感謝の言葉を添えていた。続いて大会では青木のキャディを務める成田美寿々も加わった写真。3枚目は前澤氏が所有するスーパーカーの隣で、予選ラウンドは同組となった宮里優作と成田との3ショットだ。この3人は高級腕時計ブランドのリシャール・ミルとスポンサー契約を交わしており、くしくも今回の投稿に登場した4人は、全員が同社の腕時計を着用していた。最後に青木は「明日からみすずと 力合わせて頑張ります」と意欲を述べた。そして宮里と同組となった事については「試合でご一緒できるなんて一生に一度だと思うので 2日間噛み締めてきます」と明かし、本気モードでの真剣勝負を楽しみにしていた。そしてその言葉の通り、青木は大会初日に5バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「71」をマーク。女子としてはツアー史上初のアンダーパーを記録。ファンも2日目以降に向けて、期待を大きく膨らませていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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