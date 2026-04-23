『GRAPHT』は、『ASOBI GRAPHT』シリーズより、『ストリートファイター6』（カプコン）とコラボレーションした新作アイテムを多数発売することが発表された。

【画像あり】ラインアップの中核を担う『Battle Canvas Series』のデザイン一覧

新作アイテムは、5月1日から3日にかけて東京ビッグサイトで開催される「EVO Japan 2026」にあわせて展開されるもの。EVO Japan 2026会場内のGRAPHTブースで販売されるほか、GRAPHT公式ECサイト「GRAPHT OFFICIAL STORE」では4月23日11時より予約販売を開始している。

ラインアップの中核を担う『Battle Canvas Series』は、EVO Japan 2026の開催にあわせてイラストレーター・黒井ススムが描き下ろしたアートを使用したコレクション。「対峙の瞬間」をテーマに、前面にOutfit1（『ストリートファイター6』）、背景にOutfit2（『ストリートファイター II』）をまとったリュウと豪鬼が向かい合う構図が描かれている。

同シリーズでは、キャラクターのグラフィティサインを刺繍したTシャツ（リュウ／豪鬼）を各5,500円（税込）、ビッグサポータータオルを3,520円（税込）、「K.O.祈願」を箔押ししたおまもり風アクリルキーホルダー（リュウ／豪鬼）を各1,320円（税込）で展開。このほか、キャンバスアートやアクリルスタンドも用意される。

試合会場での持ち歩きを想定した蓋付きタンブラーもラインアップに加わる。底面グリップパッド吸盤で倒れにくい設計の吸盤タンブラー（340ml）は3,960円（税込）。キンバリー／ジュリ／豪鬼の線画をボディ全面にあしらったステンレスサーモタンブラー（380ml）は各3,300円（税込）で展開される。

外出をサポートするアイテムとして、ブランカをあしらった大容量モバイルバッテリー（10,000mAh）を6,600円（税込）、サガットのトートバッグ（約H400×W330×D150mm、缶バッジ3個付属）を5,500円（税込）で発売する。

ハードウェア関連では、セミオーダー＆組み立て式アーケードコントローラー『iO（イオ）』に、『ストリートファイター6』コラボデザインの上パネルとして豪鬼／リュウ／ジュリ／ケンの4キャラクターが登場する。

アルミニウム合金製の上パネルにキャラクターアートをプリントしている。既存のMサイズ（レバー／レバーレス）各13,200円（税込）に加え、EVO Japan 2026にあわせて新たにLサイズ（レバー）各19,800円（税込）もラインアップされ、4月23日よりGRAPHT公式ECサイトでオーダーを開始している。

GRAPHTのゲーミングイヤホン『THE DRIVE IMPACT』からは、ジュリモデル『THE DRIVE IMPACT Juri Edition』が7,920円（税込）で登場する。「ドライブインパクト」をはじめとする『ストリートファイター6』ゲーム内の効果音やキャラクターボイスを聴き取りやすくするオリジナルチューニングを施したモデルで、デュアルダイナミックドライバーを搭載。低音域を抑え、中高音域のエフェクト音やキャラクターボイスを強調するチューニングとなっている。

アルミニウム製のハウジング、プラグ、マイク部にアルマイト処理を施してジュリのカラーで統一し、ハウジングにはジュリのシンボルであるクモを刻印。キャリングケースにはカートゥーンイラストのジュリがプリントされている。

EVO Japan 2026のGRAPHTブースでは、過去最大規模となる6小間のエリアで出展。

ハードウェアコーナーでは、『iO（イオ）』の30φボタンを採用したLサイズや、セイミツ工業と共同開発したジョイスティックのプロトタイプなどを体験できる。

「ストリートファイター6」の刺繍ステッカーなどの人気アイテムについては、会場特別価格で通常よりも割引されて販売される。

また、ブース内グッズコーナーでは、『ストリートファイター6』関連商品を5,500円（税込）購入ごとに抽選券を1枚配布するキャンペーンも実施する。

（文＝リアルサウンドテック編集部）