1匹飼いと多頭飼いどちらが幸せ？

「1匹で飼うか、それとも仲間を迎えるか」という悩みは、猫を愛する飼い主にとって非常に大きなテーマです。

結論から言えば、どちらが幸せかはその猫の性格や育ってきた環境によって大きく異なります。猫は単独行動を好む動物としての側面もあれば、仲間との交流を楽しむ社会性も持ち合わせているからです。

大切なのは、猫にとっての「安心感」と、飼い主が用意できる「生活の質」のバランスです。愛猫の性格や飼い主の経済状況など、お互いに良い環境が維持できるかどうかを前提に検討するようにしましょう。

1匹飼いは「のんびり静かに過ごせる」

良い点：ストレスがなく安心

飼い主の関心がすべて自分に向けられるため、甘えたいときにいつでも甘えられる満足感があります。

また、ご飯を食べた量やトイレの回数を正確に把握できるので、ちょっとした体調の変化にも飼い主がすぐに気づいてあげられます。

他の猫との小競り合いで怪我をしたり、ご飯を横取りされたりする心配もなく、穏やかな生活を送れるのがメリットです。さらに、感染症のリスクが低く、健康管理のしやすさは1匹飼いならではの利点といえるでしょう。

悪い点：退屈や寂しさも

遊び相手が飼い主しかいないため、仕事や外出で家を空ける時間が長いと、猫が退屈して元気がなくなってしまうことがあります。刺激が少ない生活は、運動不足による肥満の原因になることもあります。

また、飼い主への依存心が強くなりすぎて、少し姿が見えないだけで不安になって鳴き続けてしまう「分離不安」という状態になる可能性も考えられます。

1匹で過ごす時間が長ければ長いほど、飼い主が帰宅した際にしっかりと遊んであげて、猫の心の隙間を埋めてあげる努力が必要になります。

多頭飼いは「猫同士の交流が楽しい」

良い点：寂しくない、運動になる

飼い主が留守にしている間も、猫同士でプロレスごっこをしたり一緒に窓の外を眺めたりして過ごせるため、寂しさを感じにくくなります。猫同士で活発に動き回ることで、自然と運動量が増え、若々しさを保つ健康維持にもつながります。

何よりも、猫たちが寄り添って眠る「猫団子」のような微笑ましい光景は、多頭飼いをしている飼い主にとって何よりの癒やしとなります。

社会性が育まれることで、急な環境の変化や来客に対しても、1匹飼いの猫より物怖じしなくなるケースも少なくありません。

悪い点：お金と手間の負担が増える

猫が2匹になれば、かかる費用も単純に2倍になります。毎日のご飯代だけでなく、毎年のワクチン代やノミ・マダニ・フィラリアの予防薬、そして将来の病気に備えた通院費などの経済的な備えが必須です。

また、トイレの数も「猫の頭数＋1つ」が理想とされるため、掃除の手間や砂の消費量も激増します。

もし万が一、猫同士の相性がどうしても合わない場合は、部屋を完全に分けて生活させるなどの大きな対策が必要になることも覚悟しなければなりません。

1匹の病気が全員にうつる（感染する）リスクもあり、管理の難易度は格段に上がります。

飼う前に検討すべきこと

新しい家族を迎えるのは素晴らしいことですが、今の生活が壊れないか慎重に見極める必要があります。

まず、経済的な余裕があるかを再確認しましょう。猫が年を重ねたとき、全員に十分な医療を受けさせてあげられるかが重要です。

次に、お部屋の広さです。猫同士がケンカをしたときに逃げ込める「1匹になれる場所」を確保できるかチェックしてください。

また、先住猫の性格を一番に考えてあげましょう。高齢の猫や、非常に臆病な猫の場合、新しい猫が来ることが大きなストレスになり、健康を損なうことさえあります。最後まで全員を幸せにする責任が持てるか、冷静に判断することが大切です。

まとめ

1匹と多頭、どちらが幸せかは「その猫の性格」と「飼い主の覚悟」で決まります。静かな環境を好む子もいれば、仲間と遊びたい子もいます。

まずは目の前の猫をよく観察し、飼い主が最後まで責任を持って全員を愛せるかどうかを考えましょう。猫が心からリラックスして過ごせる場所を作ってあげることが、一番の幸せですよ。

(獣医師監修：葛野宗)