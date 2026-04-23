研ナオコ、美容院でまさかの爆笑、鏡越しショットに反響
歌手でタレントの研ナオコが22日、オフィシャルブログを更新。美容院でカット＆カラー中に“爆笑する姿”を公開した。
この日、「何故か爆笑」と題してブログを更新した研は、「久々に カットとカラー」と美容院でヘアカットとカラーリングを行ったことを報告。
続けて、リラックスした雰囲気の中で弾ける笑顔を見せる鏡越しショットとともに「何故か爆笑」とツッコミ。「スッキリしました！！ ありがとう」と仕上がりに満足した様子で感謝の言葉をつづった。
さらに「明日は 神戸公演 宜しくお願い致します」と翌日の公演についても触れつつ、移動中に撮影したとみられる美しい富士山の写真も公開し、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「いつもベリーショートカット！」「似合います！！」「いつも金髪にしてるんですね」「ナオコさんヘアーいつも素敵」「笑う門には福来る成功間違い無し！」 や「ご主人の運転かしら、いつも仲がいいですね」「富士山、綺麗！！」「何だかパワー貰えそう」などの声が寄せられている。
この日、「何故か爆笑」と題してブログを更新した研は、「久々に カットとカラー」と美容院でヘアカットとカラーリングを行ったことを報告。
続けて、リラックスした雰囲気の中で弾ける笑顔を見せる鏡越しショットとともに「何故か爆笑」とツッコミ。「スッキリしました！！ ありがとう」と仕上がりに満足した様子で感謝の言葉をつづった。
この投稿にファンからは「いつもベリーショートカット！」「似合います！！」「いつも金髪にしてるんですね」「ナオコさんヘアーいつも素敵」「笑う門には福来る成功間違い無し！」 や「ご主人の運転かしら、いつも仲がいいですね」「富士山、綺麗！！」「何だかパワー貰えそう」などの声が寄せられている。