【HG 1/144 ドム・トローペン（ユニコーンVer.）【再販】】 【HG 1/144 ジムIII （ユニコーンデザートカラーVer.）【再販】】 【HG 1/144 ドラッツェ（ユニコーンVer.）【再販】】 予約開始：4月23日11時 7月 発送予定 価格 ドム・トローペン：2,310円 ジムIII：1,980円 ドラッツェ：2,640円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 ドム・トローペン（ユニコーンVer.）」「HG 1/144 ジムIII （ユニコーンデザートカラーVer.）」「HG 1/144 ドラッツェ（ユニコーンVer.）」を7月に再販する。4月23日11時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は「ドム・トローペン（ユニコーンVer.）」が2,310円、「ジムIII （ユニコーンデザートカラーVer.）」が1,980円、「ドラッツェ（ユニコーンVer.）」が2,640円。

今回「機動戦士ガンダムUC」で登場した際のカラーリングで再現された3機のHGガンプラをプレミアムバンダイにて再販することを告知しており、4月23日11時より各商品の予約受付を開始する。

「HG 1/144 ドム・トローペン（ユニコーンVer.）」

仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/144スケール 素材：PS、PE

「機動戦士ガンダムUC」に登場する、トリントン基地を襲撃したジオン公国軍の重MS「ドム・トローペン」をコレクションに最適な1/144スケールのHGUCシリーズで商品化。UC登場時のカラーを成形色で再現しており、「ハンド・グレネード」装備時の姿を再現した、新規ハンドパーツが付属している。

「HG 1/144 ジムIII （ユニコーンデザートカラーVer.）」

仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/144スケール 素材：PS、PE

「機動戦士ガンダムUC」より、「HG 1/144 ジムIII （ユニコーンデザートカラーVer.）」が登場。

膝部、背面腰部、足首、シールド外装は新規パーツで、劇中登場の形状を徹底追及しており、劇中イメージの特徴的なデザートカラーを成形色で再現。自由度の高い可動域で、射撃ポーズも動きのあるポーズで再現できる。

「HG 1/144 ドラッツェ（ユニコーンVer.）」

仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/144スケール 素材：PS、PE

“袖付き”の特徴を、新規パーツと成形色で忠実に再現。特徴的な右手のガトリングと腕の一体化装着部のほか、マークが刻まれた胸部と袖部に新規パーツを採用しており、本体のパープルの塗り分けは成形色により再現しているほか、胸と手首部分のエングレーピングは専用ホイルシールが付属している。

(C)創通・サンライズ

※写真の完成品は塗装してあります。また、開発途中の試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。