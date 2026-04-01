ラ・リーガ 25/26の第33節 エルチェとアトレチコ・マドリードの試合が、4月23日02:00にエスタディオ・マヌエル・マルティネス・バレーロにて行われた。

エルチェはラファ・ミル（FW）、アンドレ・シルバ（FW）、マルティン・ネト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアトレチコ・マドリードはティアゴ・アルマダ（MF）、アレックス・バエナ（MF）、ニコラス・ゴンサレス（FW）らが先発に名を連ねた。

10分に試合が動く。アトレチコ・マドリードのロドリゴ・メンドーサ（MF）のアシストからニコラス・ゴンサレス（FW）がゴールを決めてアトレチコ・マドリードが先制。

しかし、18分エルチェが同点に追いつく。テテ・モレンテ（FW）のアシストからダービト・アーフェングルーバー（DF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

30分にアトレチコ・マドリードのティアゴ・アルマダ（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

33分エルチェが逆転。アンドレ・シルバ（FW）がPKを決めて2-1と逆転する。

だが、34分アトレチコ・マドリードのロビン・ルノルマン（DF）のアシストからニコラス・ゴンサレス（FW）がゴールを決めて2-2に追いつく。

ここで前半終了。2-2の同点でハーフタイムを迎えた。

46分、アトレチコ・マドリードは同時に2人を交代。ロビン・ルノルマン（DF）、フリオ・ディアス（MF）に代わりナウエル・モリナ（DF）、マルク・プビル（DF）がピッチに入る。

60分、エルチェが選手交代を行う。ブバ・サンガレ（DF）からビクトル・チュスト（DF）に交代した。

62分、アトレチコ・マドリードは同時に3人を交代。オベド・バルガス（MF）、ロドリゴ・メンドーサ（MF）、アレックス・バエナ（MF）に代わりパブロ・バリオス（MF）、アントワヌ・グリーズマン（MF）、ジュリアーノ・シメオネ（FW）がピッチに入る。

67分、エルチェは同時に3人を交代。ラファ・ミル（FW）、テテ・モレンテ（FW）、マルティン・ネト（MF）に代わりアルバロ・ロドリゲス（FW）、ホサン（FW）、ルーカス・セペダ（FW）がピッチに入る。

75分エルチェが逆転。ダービト・アーフェングルーバー（DF）のアシストからアンドレ・シルバ（FW）がゴールを決めて3-2と逆転する。

その後もエルチェの選手交代が行われたが

ここで後半終了。3-2で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。エルチェが3-2で勝利した。

なお、エルチェは45+4分にブバ・サンガレ（DF）に、またアトレチコ・マドリードは36分にクレマン・ラングレ（DF）、38分にフリオ・ディアス（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-23 04:10:11 更新