ラ・リーガ 25/26 第33節 エルチェ vs アトレチコ・マドリード 試合結果
ラ・リーガ 25/26の第33節 エルチェとアトレチコ・マドリードの試合が、4月23日02:00にエスタディオ・マヌエル・マルティネス・バレーロにて行われた。
エルチェはラファ・ミル（FW）、アンドレ・シルバ（FW）、マルティン・ネト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアトレチコ・マドリードはティアゴ・アルマダ（MF）、アレックス・バエナ（MF）、ニコラス・ゴンサレス（FW）らが先発に名を連ねた。
10分に試合が動く。アトレチコ・マドリードのロドリゴ・メンドーサ（MF）のアシストからニコラス・ゴンサレス（FW）がゴールを決めてアトレチコ・マドリードが先制。
しかし、18分エルチェが同点に追いつく。テテ・モレンテ（FW）のアシストからダービト・アーフェングルーバー（DF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。
30分にアトレチコ・マドリードのティアゴ・アルマダ（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。
33分エルチェが逆転。アンドレ・シルバ（FW）がPKを決めて2-1と逆転する。
だが、34分アトレチコ・マドリードのロビン・ルノルマン（DF）のアシストからニコラス・ゴンサレス（FW）がゴールを決めて2-2に追いつく。
ここで前半終了。2-2の同点でハーフタイムを迎えた。
46分、アトレチコ・マドリードは同時に2人を交代。ロビン・ルノルマン（DF）、フリオ・ディアス（MF）に代わりナウエル・モリナ（DF）、マルク・プビル（DF）がピッチに入る。
60分、エルチェが選手交代を行う。ブバ・サンガレ（DF）からビクトル・チュスト（DF）に交代した。
62分、アトレチコ・マドリードは同時に3人を交代。オベド・バルガス（MF）、ロドリゴ・メンドーサ（MF）、アレックス・バエナ（MF）に代わりパブロ・バリオス（MF）、アントワヌ・グリーズマン（MF）、ジュリアーノ・シメオネ（FW）がピッチに入る。
67分、エルチェは同時に3人を交代。ラファ・ミル（FW）、テテ・モレンテ（FW）、マルティン・ネト（MF）に代わりアルバロ・ロドリゲス（FW）、ホサン（FW）、ルーカス・セペダ（FW）がピッチに入る。
75分エルチェが逆転。ダービト・アーフェングルーバー（DF）のアシストからアンドレ・シルバ（FW）がゴールを決めて3-2と逆転する。
その後もエルチェの選手交代が行われたが
ここで後半終了。3-2で延長戦に突入した。
そのまま試合終了。エルチェが3-2で勝利した。
なお、エルチェは45+4分にブバ・サンガレ（DF）に、またアトレチコ・マドリードは36分にクレマン・ラングレ（DF）、38分にフリオ・ディアス（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。
2026-04-23 04:10:11 更新