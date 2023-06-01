　23日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比300円安の5万9500円と急落。日経平均株価の現物終値5万9585.86円に対しては85.86円安。出来高は4464枚となっている。

　TOPIX先物期近は3725ポイントと前日比29ポイント安、TOPIXの現物終値比は19.99ポイント安で推移。

○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59500　　　　　-300　　　　4464
日経225mini 　　　　　　 59505　　　　　-295　　　111321
TOPIX先物 　　　　　　　　3725　　　　　 -29　　　　9264
JPX日経400先物　　　　　 33905　　　　　-230　　　　 285
グロース指数先物　　　　　 777　　　　　　-6　　　　 385
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース