日経225先物：23日0時＝300円安、5万9500円
23日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比300円安の5万9500円と急落。日経平均株価の現物終値5万9585.86円に対しては85.86円安。出来高は4464枚となっている。
TOPIX先物期近は3725ポイントと前日比29ポイント安、TOPIXの現物終値比は19.99ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59500 -300 4464
日経225mini 59505 -295 111321
TOPIX先物 3725 -29 9264
JPX日経400先物 33905 -230 285
グロース指数先物 777 -6 385
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3725ポイントと前日比29ポイント安、TOPIXの現物終値比は19.99ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59500 -300 4464
日経225mini 59505 -295 111321
TOPIX先物 3725 -29 9264
JPX日経400先物 33905 -230 285
グロース指数先物 777 -6 385
東証REIT指数先物 売買不成立
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