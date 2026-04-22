開業25周年を迎えたユニバーサル・スタジオ・ジャパンが、『ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜』の開催を22日に発表しました。

『ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜』は、7月1日から8月26日までの期間限定で開催。ド派手なびしょぬれダンス・ショーやストリート・ショー、光るフードやグッズが楽しいフードマーケットやゲームなど、“縁日”を彩る屋台のようにパーク中がにぎわうイベントだということです。

また、新ナイト・ショー『NO LIMIT! グロウアップ Oh! マツリ』には、セサミストリートの仲間たち、マイメロディ&クロミ、ウッディー&ウィニー・ウッドペッカーたちが浴衣姿で登場。降りかかる大量の水や泡を浴び、“全員びしょぬれ”になって盛り上がるものになっているといいます。