実家に月5万円入れる28歳男性、自動車製造で年収550万円。貯金450万円でも「同居を続ける」理由
子育て支援や経済的なメリットを目的とした親世代との同居は、将来の家守りを見据えた合理的な選択肢となっています。
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、愛知県新城市在住・28歳男性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
職業：自動車製造業の会社員
在住：愛知県新城市
家族構成：親2人、自分、妻、子ども2人（息子）の6人暮らし
世帯年収：自分550万円、妻100万円、父（年金）250万円
実家の間取り：一軒家5LDK
交際費：4万円
毎月のお小遣い：3万円
毎月の貯金額：6万円
貯金総額：450万円
実家を出るかどうかについては「実家を出る予定はありません。長男として将来的に実家を維持していく形になるため、このまま同居を続ける予定です」と話しました。
さらに「親に子どもの面倒を見てもらいやすい環境であり、妻が働きに出る際にも非常に助かっています。また、家賃や光熱費などの生活費を世帯間で分割できるため、単独の世帯で暮らすよりも金銭的な余裕が生まれ、将来に向けた貯金に資金を回せるのが大きな理由です」と話してくれました。
二世帯同居については「妻も義理の親と同居することになるため、ストレスが溜まらないように間に入ってフォローするなど、人間関係の調整には気を使っています」と、話してくれました。
お金に関する悩みでは「生活費として毎月一定額を親に渡していますが、昨今の物価高で食費や光熱費が上がっているため、今の金額のままで親の負担になっていないか少し心配になることがあります」と、親の負担を気にする思いをのぞかせてくれました。
家事育児の協力に感謝しつつ、価値観の相違や妻への配慮に心を砕く日々。物価高による家計負担を懸念しながらも、家族全員で支え合い、長男として実家を守る責任を果たしている状況です。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、愛知県新城市在住・28歳男性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：28歳男性
職業：自動車製造業の会社員
在住：愛知県新城市
家族構成：親2人、自分、妻、子ども2人（息子）の6人暮らし
世帯年収：自分550万円、妻100万円、父（年金）250万円
実家の間取り：一軒家5LDK
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：5万円
交際費：4万円
毎月のお小遣い：3万円
毎月の貯金額：6万円
貯金総額：450万円
実家を出るかどうかについては「実家を出る予定はありません。長男として将来的に実家を維持していく形になるため、このまま同居を続ける予定です」と話しました。
「将来に向けた貯金に資金を回せる」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「結婚して息子が2人産まれたタイミングで、親からの提案もあり実家での同居を始めました」と回答。
さらに「親に子どもの面倒を見てもらいやすい環境であり、妻が働きに出る際にも非常に助かっています。また、家賃や光熱費などの生活費を世帯間で分割できるため、単独の世帯で暮らすよりも金銭的な余裕が生まれ、将来に向けた貯金に資金を回せるのが大きな理由です」と話してくれました。
「親の負担になっていないか少し心配」実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「親世帯と子育ての価値観が違うことがあり、教育方針などで意見がぶつかる時に少し気を遣います」といい、続けて「また、人数が多いので朝の洗面所やトイレの時間が重なるとバタバタしてしまい、自分のペースで準備ができない点は苦労しています」とのこと。
二世帯同居については「妻も義理の親と同居することになるため、ストレスが溜まらないように間に入ってフォローするなど、人間関係の調整には気を使っています」と、話してくれました。
お金に関する悩みでは「生活費として毎月一定額を親に渡していますが、昨今の物価高で食費や光熱費が上がっているため、今の金額のままで親の負担になっていないか少し心配になることがあります」と、親の負担を気にする思いをのぞかせてくれました。
家事育児の協力に感謝しつつ、価値観の相違や妻への配慮に心を砕く日々。物価高による家計負担を懸念しながらも、家族全員で支え合い、長男として実家を守る責任を果たしている状況です。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)