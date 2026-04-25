長時間労働などを背景に、人手不足が深刻化している外科医。“新たな働き方”で患者の命を守る医師たちに密着しました。◇すい臓がんの手術が始まりました。重要な血管や臓器が近い場所にメスを入れる、難しい手術です。執刀する木村七菜医師は、ことし8年目で外科医としてはまだ若手です。助手として、ベテランの教授がつきます。手術時間が3時間を超えようというそのとき。入ってきたのは10年目の八木健太医師です。これま