記録的な早さで桜前線が北上しています。



函館・帯広・札幌などで開花が発表され、すでに満開の地域もあります。



みなさんのマチにはいつ、桜前線が到着するのでしょうか。



（向山記者）「きょうの札幌市内、少し風は強いですが、風にも負けずサクラが力強く咲き誇っています。きれいです」



ひらひらと揺れる淡いピンク色のサクラの花。



札幌市豊平区の寒地土木研究所では、１７０本ものチシマザクラが見ごろを迎え、４月２０日から無料開放が始まりました。





（訪れた人）「チシマザクラを見に。桜はいろんな種類があるけど、チシマザクラは花が小さくてかわいくて、これが一番好きなんです。風が強いからいつまでもつのか気になって」（訪れた人）「すごくきれい。うれしいです。春だなと思います」（向山記者）「中島公園に来ています。こちらのサクラはつぼみですね。もう少しで咲くというところでしょうか。あちらはきれいに花が開き、品種によっては見ごろを迎えています」濃いピンク色のエゾヤマザクラが見ごろを迎えている中島公園。多くの観光客が写真におさめていました。（訪れた人）「きれいです。天気もいいし良かったです」（神戸からの観光客）「（神戸は）もう散っていますね。なんとかサクラの時期にあえばいいなと、無理かなと思っていたらこんなにきれいに咲いていたので本当によかった」札幌では１８日、観測史上２番目の早さでソメイヨシノが開花しました。中島公園のソメイヨシノはまだつぼみが多く、見ごろはもう少し先になりそうです。一方で、すでに満開に咲き誇っているのが道南の松前町です。休日の１９日は露店も並び、多くの人でにぎわいました。（函館から来た人）「めちゃくちゃ、いや、超きれいです」松前町では遅咲きのサクラを含め、５月上旬ごろまで楽しめるということです。（原田カメラマン）「帯広です。５分咲きでしょうか、結構咲いています。写真を撮ったり眺めたり楽しんでいます」こちらも１８日に観測史上最も早い開花が発表された、帯広市の緑ヶ丘公園。一気に春めく散歩コースに、市民も心を躍らせていました。（訪れた人）「とっても早いね、びっくりでした。サクラをきれいに見られてうれしいです」平年よりも早くやってきた桜前線。すべてのマチで花も笑顔も満開になる日がもうすぐやってきそうです。