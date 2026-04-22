¥¸¥§¥Ã¥ÈÇ³ÎÁ¤ÎÍ»ÄÌ±ß³ê²½¡¡EU¡¢ÃæÅì¾ðÀª¤ÇÉÔÂ·üÇ°
¡¡¡Ú¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¶¦Æ±¡Û²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë²¤½£°Ñ°÷²ñ¤Ï22Æü¡¢ÃæÅì¾ðÀª¤Î¶ÛÇ÷²½¤ËÈ¼¤¦ÀÐÌý¤Î¶¡µëº®Íð¤ò¼õ¤±¤¿ÂÐºö¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÉÔÂ¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¥¸¥§¥Ã¥ÈÇ³ÎÁ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢EU°èÆâ¤Çºß¸Ë¤Ê¤É¤Î´Æ»ë¤ò¶¯²½¤·¡¢±ß³ê¤ÊÍ»ÄÌ¤òÂ¥¤¹¡£Ç³ÎÁÈñ¹âÆ¤«¤é»ÔÌ±¤ä»º¶È³¦¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤ò¹Ê¤Ã¤¿½êÆÀ»Ù±ç¤ä¡¢²ÈÄí¸þ¤±ÅÅµ¤ÎÁ¶â¤Ø¤ÎÀÇÉéÃ´·Ú¸º¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£
¡¡EU°èÆâ¤Ë¤¢¤ëÍ¢Á÷ÍÑÇ³ÎÁ¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖÇ³ÎÁ´ÑÂ¬½ê¡×¤òÀßÎ©¤¹¤ë¡£Ç³ÎÁ¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÂ®¤ä¤«¤ËÆÃÄê¤·¡¢¶ÛµÞ»þ¤ÎÅª³Î¤ÊÈ÷Ãß¤ÎÊü½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£