櫻坂46の田村保乃さん（27）が、23日発売（※一部地域を除く）のウエディング情報誌『ゼクシィ国内リゾートウエディング2026 Summer & Autumn』の表紙に登場します。



【写真】美しい…花嫁姿の田村保乃さん

撮影は沖縄の自然豊かなロケーションで実施。海を望むチャペル、ブーゲンビリアが咲き誇るガーデン、幻想的な森の中など、リゾートならではの開放感あふれる空間で撮影が行われました。透明感のある笑顔が印象的なアップカット、色鮮やかな花々に囲まれた華やかなショット、多幸感あふれる花嫁姿を表現しています。インタビューでは、結婚へのイメージや理想のプロポーズ、理想の夫妻像についても語りました。



今回の出演について田村さんは「もともと『ゼクシィ』の表紙を見るのがすごく好きで、いつか表紙をやってみたいと思っていました。今回その夢がかなって、本当にうれしいです」と明かしました。また、撮影では、「『ゼクシィ』の幸せな雰囲気を伝えるためにとくに表情を意識しました」と振り返りました。また「チャペルの扉を開けた瞬間、目の前に海が広がっていて思わず声が出てしまいました。沖縄ならではの開放感があって、ここで結婚式を挙げるのは素敵だなと思いました」と話しました。



結婚式が好きで動画を見て泣いてしまうことも

結婚式について「皆が幸せを感じている空気感がすごく好きなんです」と語る田村さん。SNSなどで流れてくる結婚式動画を見るのが好きで、「ファーストミートの瞬間の動画を見ると、知らない方の結婚式でも感動して泣いてしまうことがあります」と明かしました。



結婚式の思い出を尋ねたところ、「親戚の結婚式で、余興をしたことがあります。なかなか親戚が全員集まる機会がないので、皆でマジックや歌を練習して披露したんです。ほぼぶっつけ本番で、出来は正直ボロボロでした（笑）。でも今になって、その時の動画を皆で見返して大笑いすることもあって、すごくいい思い出になっています」とエピソードを披露しました。



理想のプロポーズと夫妻像は？

理想のプロポーズについては「夕景や夜景がきれいな場所で、あまり人が多くないところがいいなと思います。2人だけの時間の中でのプロポーズが理想です」と話す田村さん。理想の夫婦像については「旅行が好きなので、一緒にいろんな場所に行ってくれる人がいいですね。私は好奇心が旺盛で知らないことを知るのが好きなので、相手の趣味にも付き合いながらいろいろな経験を共有できる関係が理想です」と語りました。



新婚旅行については「モルディブのような海のきれいな場所でゆっくり過ごすのもいいですし、ヨーロッパを周遊する旅行も素敵だなと思います」と憧れを明かしました。



【田村保乃さんプロフィール】

たむら・ほの 1998年10月21日生まれ 大阪府出身 愛称は「ほの」「ほのす」「ほのちゃん」 櫻坂46の2期生 3rdシングル「流れ弾」では自身初の表題曲センターを務め、2023年11月号より女性誌VOCEのレギュラーモデル就任、女性のファンが急増中。