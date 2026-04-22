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YouTubeチャンネル「カフェグルメ散歩日記 | toko」が、「【銀座ランチ】孤独のグルメの五郎さんも愛した毛沢東スペアリブ 特製スパイスのボリュームが凄すぎ！やみつき感あり！サラダ、味噌汁、杏仁豆腐、ご飯付きで1480円」と題した動画を公開した。動画では、ドラマ『孤独のグルメ』で主人公の井之頭五郎が食したことでも知られる「毛沢東スペアリブ」のランチ定食を堪能し、圧倒的なボリュームとスパイスの魅力を紹介している。



toko氏が足を運んだのは、銀座にある鉄板中華の名店「青山シャンウェイ 銀座店」である。洗練され、奥には隠れ家感もある空間で提供されるのは、唯一無二のメニュー「毛沢東ランチ定食」だ。



運ばれてきた瞬間から一気に食欲が湧くというスパイスの香りが漂うスペアリブは、箸で持ち上げられないほどのずっしりとした重量感がある。唐辛子や干しエビ、フライドオニオン、フライドガーリックがブレンドされた特製のやみつきスパイスが山のように盛られており、「スパイスの山が凄すぎました」と驚きの声を上げている。



ザクザクとした特製チップがたっぷりかかったスペアリブは、外はカリッと、中は驚くほどジューシーな仕上がりとなっている。「辛い！でも美味しい！」が止まらず、一口食べるごとに元気がチャージされる感覚だという。定食には、メインのスペアリブに加えて、ご飯、サラダ、味噌汁、そしてとろみのある杏仁豆腐まで付いて1,480円という、銀座でのランチとしては大満足のコストパフォーマンスを誇っている。



さらに、週末には要予約で「五郎さんセット」も提供されている。ホロホロ加減に感動する「柔らか蒸し鶏の葱油醤油」や、子供も喜びそうな深みのある味の「黒炒飯」など、同店の人気料理3品を一度に味わえる贅沢な内容となっている。



銀座エリアで、手頃な価格でお腹いっぱい食べたい時や、しっかりパワーチャージをしたい日に最適な一品。スパイス好きや『孤独のグルメ』ファンはもちろんのこと、活力みなぎる絶品ランチを求めている人にとって、必ず足を運んでおきたい名店である。