中東情勢の悪化を受けて、県内でも様々な影響が出始めています。



私たちの生活にどんな影響を及ぼすのか、県内にあるイスラム圏向けの輸出企業や工務店を取材しました。

（にし阿波ビーフ・谷藤隼斗 取締役）

「アメリカがイランに爆弾を落としたってニュースを見たときに、正直、イランていう所は自分たちの輸出とは関係ないと思ってたら」

「次の日から、中東向けの輸出はすべてストップに」





こう語るのは、東みよし町の食肉処理販売会社「にし阿波ビーフ」谷藤隼斗取締役です。

にし阿波ビーフは、イスラム教の戒律に基づく「ハラル認証」を受けた牛肉を、マレーシアやインドネシアを中心に輸出販売してきました。

（にし阿波ビーフ・谷藤隼斗 取締役）

「今輸出している国でいうと13か国くらい。主に東南アジアの方に輸出している施設ではあるんですけど」

「近年、中東の方の人たちにまでお肉を届けたいというところで、UAE、カタール、バーレーン、クウェート、サウジアラビアの輸出の認可を取った」

にし阿波ビーフは、2年ほど前から中東向けの輸出を開始し、UAE（アラブ首長国連邦）やサウジアラビアを中心に、年間約20トンを輸出していました。



そして、2026年からさらに輸出量を増やそうとしていた矢先、アメリカがイランへの攻撃を開始しました。



（にし阿波ビーフ・谷藤隼斗 取締役）

「（攻撃開始の）次の日にUAE向けの屠畜（とちく）があったんですけど、UAEの空港が閉鎖されたとお客さんから聞いて」

「屠畜したものに関しては冷凍庫で保管、屠畜予定だった牛に関しては一旦保留、屠畜をやめた」



にし阿波ビーフは、屠畜・加工のほか牧場管理まで一貫して行っているため、エサの高騰も心配だと言います。

（にし阿波ビーフ・谷藤隼斗 取締役）

「徳島に900頭くらい牧場にいるんですけど、中東情勢で今はエサの価格は反映されてないが」

「間違いなく、次の価格改正の時には値上がりするのが確定されているので」

「その価格の値上がり具合がどこまで上がるのか、上がり続けるのかはまだ不透明なので」

「牛たちに対して、どれだけエサの値段が上がってくるのか、正直輸出より不安」

（記者）

「一時停戦で兆しは見えた？」



（にし阿波ビーフ・谷藤隼斗 取締役）

「一刻でも早く終わってもらって、価格が落ち着かないと上がっている期間が長ければ長いほど、エサとか原料とかに響いてくるので、一刻も早く終戦を祈るばかり」

中東情勢の悪化に伴う影響は旅行会社にも…。



県内の旅行会社によりますと、3月に予定されていたスペインツアーが中止になり、ヨーロッパへは中東の上空を飛ぶ航路を避けたコースを選ぶなど、対応に追われています。

また、建築業界にも大きな影響が出ています。

（ケントホームズ・中井康博 代表取締役）

「以前からナフサショックということで、中東の情勢が悪くなっているので、建材の納入時期であったり、搬入のコストとか含めて注視はしていたんですけど」

「今現在は、やはり少しずつ影響が広がっているように感じています」

原油の供給不足の結果、石油製品の液体「ナフサ」が供給不足に陥り、建築業界を直撃しています。



ナフサは、家具などの塗装や塗料に必要なシンナーの原材料で、そのほかにも断熱材や接着剤など幅広い建築資材の原料となっています。



県内の工務店、ケントホームズでもナフサ不足の影響が…。

（ケントホームズ・中井康博 代表取締役）

「建材はたくさんの種類があるんですけど、少しずつ納期が遅れてきたり、商品がストップしてるとか、そういう状況になっている」

特に影響が大きいのが断熱材。



納期の遅れや供給が止まる可能性もあり、40％ほどの値上げも建材メーカーから伝えられています。



また、ユニットバスは発注制限がかかり、石油由来の養生テープなども値上がりの対象となっています。

（ケントホームズ・中井康博 代表取締役）

「現在、工事が止まったりとかそういうことはないんですけど、やはり納期の確定ができていないような建材もありますし」

「これからどういうような形になっていくかは、どの工務店も不確定だろう」

「たちまち、ここ1、2か月で建材が不足して動かないという形にはならないように、企業として努めている」



このような状況に経済の専門家は…。

（徳島経済研究所・蔭西義輝 上席研究員）

「原油とか石油の供給不安っていうのが出てきているから、もう少しすれば、いろんなものがかなりの額で値上げになるという危機感がある」



県内でも、さまざまな影響が出ていますが、今後の見通しは？

（徳島経済研究所・蔭西義輝 上席研究員）

「早く収まってくれることを期待したいんですけど、ここ1か月、2か月を見ていると」

「あっちいったり、こっちいったりっていう状態が続いているので、予断を持てない」



先行きが不透明な状況が続く中東情勢。



振り回され続ける私たちは、いつ安定した生活を取り戻せるのでしょうか。