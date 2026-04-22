M!LK佐野勇斗、リーダー・吉田仁人への“クレーム”明かす「M!LKの活動をしていて一番うれしいことって、僕の…」
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのメンバーで俳優の佐野勇斗（28）が、21日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）にVTR出演。スタジオ出演した同グループのリーダー・吉田仁人（26）に対して“迷惑に思っていること”について明かした。
【写真】「友達の舞台観てきた」吉田仁人の主演舞台にM!LKメンバーが集結
この日は、吉田と曽野舜太（23）の2人がゲストとしてスタジオに登場。佐野はVTRの冒頭で、同番組のMCであるハライチと共演経験があるか問われると、澤部佑とは「昔動物の番組で一緒にダチョウを見に行きました」と回答した。
佐野と吉田はM!LK結成当初からのメンバーで、「約12年間共に歩んできた2人」と約10年前の“写真”とともにテロップで紹介。吉田についてコメントを求められると、「僕より一応学年が2個下なんですけど、しっかりしてるなと思いますね」と語った。
そんな佐野が吉田に対して「迷惑に感じていることがあるらしく…」と話題を振られると、「吉田に関しては、まあ…“成功者”が嫌いなんですよ。僕（自身は）、スポーツ・勉強、ある程度器用にできるタイプで、（吉田は）そういう奴が嫌いなんですよ。で、M!LKの活動をしていて（吉田が）一番うれしいことって、僕（佐野）の失敗なんですよ」とぶっちゃけ、VTRを見ていたスタジオ一同は爆笑。神田愛花も「えー、仲良しなんでしょ!?」と驚きを隠せないような様子を見せ、さらに「吉田仁人は佐野勇斗の失敗を心から喜ぶ」とテロップも添えられた。
続けて、曽野に対する“クレーム”についても質問されると、「こんないい奴いないってぐらいいい奴」「舜太のことを嫌いって人多分この世にいないだろうな」と前置きした上で、曽野はステージで5人でフォーメーションを移動する際に周りが見えていなく、本番中も佐野とよくぶつかることがあると説明。「もちろん僕が悪いこともあるんですけど…」とした上で、「舜太が間違っている時があるのに、僕（佐野）が悪いような…（リアクションを曽野がしている）」と明かし、「自分がミスしているのに被害者ぶらないで！」とのテロップが掲出された。
【写真】「友達の舞台観てきた」吉田仁人の主演舞台にM!LKメンバーが集結
この日は、吉田と曽野舜太（23）の2人がゲストとしてスタジオに登場。佐野はVTRの冒頭で、同番組のMCであるハライチと共演経験があるか問われると、澤部佑とは「昔動物の番組で一緒にダチョウを見に行きました」と回答した。
そんな佐野が吉田に対して「迷惑に感じていることがあるらしく…」と話題を振られると、「吉田に関しては、まあ…“成功者”が嫌いなんですよ。僕（自身は）、スポーツ・勉強、ある程度器用にできるタイプで、（吉田は）そういう奴が嫌いなんですよ。で、M!LKの活動をしていて（吉田が）一番うれしいことって、僕（佐野）の失敗なんですよ」とぶっちゃけ、VTRを見ていたスタジオ一同は爆笑。神田愛花も「えー、仲良しなんでしょ!?」と驚きを隠せないような様子を見せ、さらに「吉田仁人は佐野勇斗の失敗を心から喜ぶ」とテロップも添えられた。
続けて、曽野に対する“クレーム”についても質問されると、「こんないい奴いないってぐらいいい奴」「舜太のことを嫌いって人多分この世にいないだろうな」と前置きした上で、曽野はステージで5人でフォーメーションを移動する際に周りが見えていなく、本番中も佐野とよくぶつかることがあると説明。「もちろん僕が悪いこともあるんですけど…」とした上で、「舜太が間違っている時があるのに、僕（佐野）が悪いような…（リアクションを曽野がしている）」と明かし、「自分がミスしているのに被害者ぶらないで！」とのテロップが掲出された。