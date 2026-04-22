セブン‐イレブン、アイスの日を盛り上げる抹茶尽くしアイスが登場 ナナズと初コラボ＆クーリッシュのぷっくりミニシールも
セブン‐イレブン・ジャパンは、5月9日の「アイスクリームの日」に向けた施策として、抹茶を使用した新作アイス3商品を28日から順次発売する。ナナズグリーンティーとの初コラボ商品を含む限定ラインアップで、初夏の需要を取り込む狙いだ。
【画像】SNSでも話題に！かわいすぎる「クーリッシュ」ミニぷっくりシール
国内外で抹茶人気が高まる一方、茶葉の希少性が増す中、京都府産宇治抹茶など厳選素材を使用。味わいや食感の異なる商品をそろえ、“和”の魅力を生かしたぜいたく贅沢なアイス体験を提案する。
ナナズグリーンティーとの初コラボとなる「ナナズグリーンティー 抹茶パフェ」は、オリジナルブレンド抹茶と北海道産生クリームを合わせた抹茶アイスをベースに、つぶあんや抹茶蜜、おもちなど6種の素材を重ねた。食べ進めるごとに変化する食感と濃厚な抹茶のコクが特徴だ。
「セブンプレミアム ワッフルコーン 抹茶ミルク」は宇治抹茶を100％使用し、ミルクと合わせた抹茶ラテのような味わいに仕上げた。隠し味の塩がコクを引き立て、黒糖入りコーンとともに最後まで飽きずに楽しめる。
さらに、2025年の大阪・関西万博でも提供された「匠茶最中」はリニューアルして登場。宇治抹茶の一番茶を使用し、北海道産生クリームや和三盆、小豆甘納豆の餡を組み合わせた上質な味わいとなっている。最中の内側にはチョココーティングを施し、食感の持続にも配慮した。
担当者は「原料不足という課題の中でも、本当においしい抹茶アイスを届けたいと考え企画した。深い抹茶の香りと風味で、日常の中にプチぜいたく贅沢な時間を提供できれば」とコメントしている。
また、30日からはロッテ「クーリッシュ」2個購入で、オリジナルの「＃妄想パッケージのぷくっとしあわせクーリッシュミニシール」が1個もらえるキャンペーンも実施する。各店先着30個限定で、SNSで話題となったデザインを採用したシールとなっている。
【画像】SNSでも話題に！かわいすぎる「クーリッシュ」ミニぷっくりシール
国内外で抹茶人気が高まる一方、茶葉の希少性が増す中、京都府産宇治抹茶など厳選素材を使用。味わいや食感の異なる商品をそろえ、“和”の魅力を生かしたぜいたく贅沢なアイス体験を提案する。
「セブンプレミアム ワッフルコーン 抹茶ミルク」は宇治抹茶を100％使用し、ミルクと合わせた抹茶ラテのような味わいに仕上げた。隠し味の塩がコクを引き立て、黒糖入りコーンとともに最後まで飽きずに楽しめる。
さらに、2025年の大阪・関西万博でも提供された「匠茶最中」はリニューアルして登場。宇治抹茶の一番茶を使用し、北海道産生クリームや和三盆、小豆甘納豆の餡を組み合わせた上質な味わいとなっている。最中の内側にはチョココーティングを施し、食感の持続にも配慮した。
担当者は「原料不足という課題の中でも、本当においしい抹茶アイスを届けたいと考え企画した。深い抹茶の香りと風味で、日常の中にプチぜいたく贅沢な時間を提供できれば」とコメントしている。
また、30日からはロッテ「クーリッシュ」2個購入で、オリジナルの「＃妄想パッケージのぷくっとしあわせクーリッシュミニシール」が1個もらえるキャンペーンも実施する。各店先着30個限定で、SNSで話題となったデザインを採用したシールとなっている。