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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年4月22日は、ワンボタンでの切り替え・双方向伝送・4K@60Hz対応が可能なUGREEN（ユーグリーン）の「4K@60Hz HDMI切替器」が、お得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

UGREEN HDMI 切り替え器 HDMiセレクター 2入力1出力 双方向 4K 60Hz HDCP 2.2/hdmi 2.0 【HDMIケーブル一体型】 手動 電源不要 PC Xbox PS4 Fire TV Stick Apple TVに対応 1,349円 （25％オフ） Amazonで見る PR PR

ケーブルの抜き差し、もう不要。映像環境をスマートに整理するUGREENの「4K@60Hz HDMI切替器」が25％オフ！

複数のデバイスを1つのディスプレイで使い分けたい人へ。UGREEN（ユーグリーン）の「4K@60Hz HDMI切替器」なら、ワンボタン操作で切り替え可能な双方向伝送と4K@60Hz対応で、ストレスのない映像環境を実現します。

そんなゲームや映像コンテンツの切り替えにも最適なアイテムが25％オフとお買い得ですよ。

本製品は、2入力1出力／1入力2出力に対応した双方向伝送モデル。ボタンひとつで接続先を瞬時に切り替えられるため、わざわざケーブルを抜き差しする手間がありません。

PCからゲーム機へ、あるいはモニターからテレビへと、用途に応じてスムーズに切り替えが可能。シンプルな操作性で、デスク周りの使い勝手をぐっと高めてくれます。

4K@60Hz対応で映像も妥協なし

コンパクトながら、4K@60Hzの高解像度・高リフレッシュレートに対応しているのもポイント。HDTVやモニター、プロジェクターへの出力に対応し、映像の美しさもしっかりキープします。

入力側もPCはもちろん、Switch／Switch2、PS4、PS5など多機種に対応しているため、ゲームや映像コンテンツの切り替えにも最適。1台あるだけで、複数機器の管理がぐっとラクになります。

ワンボタンで切り替えられる双方向伝送と4K@60Hz対応で、複数デバイスの運用が一気に快適に。UGREENの「4K@60Hz HDMI切替器」は、シンプルながら実用性の高い、デスク環境の“縁の下の力持ち”です。

UGREEN HDMI 切り替え器 HDMiセレクター 2入力1出力 双方向 4K 60Hz HDCP 2.2/hdmi 2.0 【HDMIケーブル一体型】 手動 電源不要 PC Xbox PS4 Fire TV Stick Apple TVに対応 1,349円 （25％オフ） Amazonで見る PR PR

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なお、上記の表示価格は2026年4月22日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

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