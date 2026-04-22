櫻坂46・GENERATIONSら、大阪の音楽フェス「ジャイガ」出演決定 追加アーティスト38組公開
【モデルプレス＝2026/04/22】7月25日、7月26日、8月1日、8月2日に大阪・舞洲スポーツアイランドにて開催される「ジャイガ」ことOSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVALより、第5弾となる追加アーティスト38組が公開された。
【写真】坂道グループら「ジャイガ」出演アーティスト一覧
今回解禁されたアーティスト38組は以下の通り。
【7月25日】
asmi／ACE COLLECTION／川崎鷹也／Conton Candy／35.7／ズーカラデル／Tani Yuuki／chilldspot／TRACK15／優里／Little Glee Monster and more…
【7月26日】
androp／カネヨリマサル／クリープハイプ／Survive Said The Prophet／GENERATIONS／フレデリック／ヤバイTシャツ屋さん／Laughing Hick／LEGO BIG MORL／LONGMAN and more…
【8月1日】
HY／Awich／OZworld／Crystal Lake／櫻坂46／tricot／NOISEMAKER／Reol and more…
【8月2日】
OddRe:／ずっと真夜中でいいのに。／Czecho No Republic／なとり／NELKE／Furui Riho／向井太一／yutori／ONE OR EIGHT and more…
（modelpress編集部）
【日時】
2026年7月25日（土）・7月26日（日）
8月1日（土）・8月2日（日）
【会場】
大阪・舞洲スポーツアイランド
【7月25日】
iLIFE!／asmi／Ayumu Imazu／ACE COLLECTION／Omoinotake／川崎鷹也／Conton Candy／サイダーガール／35.7／C&K／Juice=Juice／ズーカラデル／Tani Yuuki／chilldspot／TRACK15／ねぐせ。／Noｖelbright／ビッケブランカ／FUNKY MONKEY BΛBY’S／FRUITS ZIPPER／ベリーグッドマン／マルシィ／moon drop／muque／優里／yosugala／reGretGirl／Little Glee Monster and more…
【7月26日】
ASIAN KUNG-FU GENERATION／androp／カネヨリマサル／CANDY TUNE／クリープハイプ／coldrain／Survive Said The Prophet／サバシスター／GENERATIONS／Chevon／SWEET STEADY／Nothing’s Carved In Stone／日食なつこ／猫背のネイビーセゾン／KNOCK OUT MONKEY／PassCode／Hump Back／Fear, and Loathing in Las Vegas／04 Limited Sazabys／ブランデー戦記／BLUE ENCOUNT／フレデリック／Paledusk／ヤバイTシャツ屋さん／Laughing Hick／LEGO BIG MORL／LONGMAN and more…
【8月1日】
打首獄門同好会／HY／Awich／OZworld／CUTIE STREET／Crystal Lake／Creepy Nuts／櫻坂46／Suspended 4th／SHANK／湘南乃風／SKA SKA CLUB／sumika／すりぃ／Dizzy Sunfist／tricot／NOISEMAKER／ハルカミライ／ＦＯＭＡＲＥ／HEY-SMITH／Penthouse／マキシマム ザ ホルモン／礼賛／Reol／locofrank／ROTTENGRAFFTY and more…
【8月2日】
Aooo／秋山黄色／indigo la End／おいしくるメロンパン／OddRe:／ずっと真夜中でいいのに。／Da-iCE／Czecho No Republic／This is LAST／DISH//／なとり／NELKE／BAND-MAID／Billyrrom／First Love is Never Returned／Furui Riho／PoｍpadollS／MAZZEL／向井太一／yama／yutori／luv／Rin音／レトロリロン／ONE OR EIGHT and more…
【Not Sponsored 記事】
【写真】坂道グループら「ジャイガ」出演アーティスト一覧
◆「ジャイガ」第5弾追加アーティスト解禁
今回解禁されたアーティスト38組は以下の通り。
【7月25日】
asmi／ACE COLLECTION／川崎鷹也／Conton Candy／35.7／ズーカラデル／Tani Yuuki／chilldspot／TRACK15／優里／Little Glee Monster and more…
androp／カネヨリマサル／クリープハイプ／Survive Said The Prophet／GENERATIONS／フレデリック／ヤバイTシャツ屋さん／Laughing Hick／LEGO BIG MORL／LONGMAN and more…
【8月1日】
HY／Awich／OZworld／Crystal Lake／櫻坂46／tricot／NOISEMAKER／Reol and more…
【8月2日】
OddRe:／ずっと真夜中でいいのに。／Czecho No Republic／なとり／NELKE／Furui Riho／向井太一／yutori／ONE OR EIGHT and more…
（modelpress編集部）
◆開催概要
【日時】
2026年7月25日（土）・7月26日（日）
8月1日（土）・8月2日（日）
【会場】
大阪・舞洲スポーツアイランド
◆出演アーティスト
【7月25日】
iLIFE!／asmi／Ayumu Imazu／ACE COLLECTION／Omoinotake／川崎鷹也／Conton Candy／サイダーガール／35.7／C&K／Juice=Juice／ズーカラデル／Tani Yuuki／chilldspot／TRACK15／ねぐせ。／Noｖelbright／ビッケブランカ／FUNKY MONKEY BΛBY’S／FRUITS ZIPPER／ベリーグッドマン／マルシィ／moon drop／muque／優里／yosugala／reGretGirl／Little Glee Monster and more…
【7月26日】
ASIAN KUNG-FU GENERATION／androp／カネヨリマサル／CANDY TUNE／クリープハイプ／coldrain／Survive Said The Prophet／サバシスター／GENERATIONS／Chevon／SWEET STEADY／Nothing’s Carved In Stone／日食なつこ／猫背のネイビーセゾン／KNOCK OUT MONKEY／PassCode／Hump Back／Fear, and Loathing in Las Vegas／04 Limited Sazabys／ブランデー戦記／BLUE ENCOUNT／フレデリック／Paledusk／ヤバイTシャツ屋さん／Laughing Hick／LEGO BIG MORL／LONGMAN and more…
【8月1日】
打首獄門同好会／HY／Awich／OZworld／CUTIE STREET／Crystal Lake／Creepy Nuts／櫻坂46／Suspended 4th／SHANK／湘南乃風／SKA SKA CLUB／sumika／すりぃ／Dizzy Sunfist／tricot／NOISEMAKER／ハルカミライ／ＦＯＭＡＲＥ／HEY-SMITH／Penthouse／マキシマム ザ ホルモン／礼賛／Reol／locofrank／ROTTENGRAFFTY and more…
【8月2日】
Aooo／秋山黄色／indigo la End／おいしくるメロンパン／OddRe:／ずっと真夜中でいいのに。／Da-iCE／Czecho No Republic／This is LAST／DISH//／なとり／NELKE／BAND-MAID／Billyrrom／First Love is Never Returned／Furui Riho／PoｍpadollS／MAZZEL／向井太一／yama／yutori／luv／Rin音／レトロリロン／ONE OR EIGHT and more…
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