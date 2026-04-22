「非常に残念」「無念だと思う」勝点13で７位。J２クラブ指揮官の契約解除にファン感慨「本当にお疲れ様でした」
J２のジュビロ磐田は４月22日、志垣良監督の契約解除を発表した。
昨年９月に磐田のコーチに就任し、今季に監督に昇格。チームはJ２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST-Bで11節を終えて２勝５敗、PK戦勝ちは３試合、PK戦負けは１試合で勝点13。７位という成績だ。
ジュビロを離れる45歳は、クラブの公式サイトを通じて、以下のようにコメント。
「この度、ジュビロ磐田の監督を辞任する事を決断いたしました。
短期間ではありましたが、自分の標榜するサッカーとはかけ離れた内容、そして結果となってしまった事に責任を感じています。
どんな状況でも、日頃よりクラブを支えてくださるファン・サポーターの皆さま、パートナー企業の皆さま、各自治体や協力企業の皆さまには心より感謝申し上げます。また、短い間でしたが、一緒に戦ってくれた選手、クラブスタッフには感謝の気持ちで一杯です。
2026-2027年シーズンのチームの躍動とJ１復帰を心よりお祈り申し上げます。本当にありがとうございました」
クラブの公式Xでも伝えられると、「ありがとうございました」「尽力して下さったことに
感謝しております」「非常に残念です」「無念だと思う」「ゆっくり休んでください」「本当にお疲れ様でした」といった声があがった。
なお、後任は三浦文丈コーチが新監督に就く。「残りの試合を任された以上、絶対に逃げずに、覚悟を持ってやるしかないと思っています」などと決意を示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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昨年９月に磐田のコーチに就任し、今季に監督に昇格。チームはJ２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST-Bで11節を終えて２勝５敗、PK戦勝ちは３試合、PK戦負けは１試合で勝点13。７位という成績だ。
ジュビロを離れる45歳は、クラブの公式サイトを通じて、以下のようにコメント。
「この度、ジュビロ磐田の監督を辞任する事を決断いたしました。
どんな状況でも、日頃よりクラブを支えてくださるファン・サポーターの皆さま、パートナー企業の皆さま、各自治体や協力企業の皆さまには心より感謝申し上げます。また、短い間でしたが、一緒に戦ってくれた選手、クラブスタッフには感謝の気持ちで一杯です。
2026-2027年シーズンのチームの躍動とJ１復帰を心よりお祈り申し上げます。本当にありがとうございました」
クラブの公式Xでも伝えられると、「ありがとうございました」「尽力して下さったことに
感謝しております」「非常に残念です」「無念だと思う」「ゆっくり休んでください」「本当にお疲れ様でした」といった声があがった。
なお、後任は三浦文丈コーチが新監督に就く。「残りの試合を任された以上、絶対に逃げずに、覚悟を持ってやるしかないと思っています」などと決意を示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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