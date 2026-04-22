「非常に残念」「無念だと思う」勝点13で７位。J２クラブ指揮官の契約解除にファン感慨「本当にお疲れ様でした」

「非常に残念」「無念だと思う」勝点13で７位。J２クラブ指揮官の契約解除にファン感慨「本当にお疲れ様でした」