2026年４月17日（金）の金曜スペシャルにて『三谷と和海のまよなかラジオ』が放送された。

俳優であり、脚本家でもある三谷昌登と、俳優・タレントで元・青森のご当地アイドルグループ『りんご娘』の『とき』として活動していた和海の深夜ラジオ番組。

このラジオで、初めて共演する2人。実は『連続テレビ小説 ブギウギ』にてそれぞれに関わっていたという共通点がある。三谷は『ブギウギ』に俳優として出演。和海は菊地凛子さんに津軽言葉方言を指導を担当していたことを話した。しかし、和海は三谷が『ブギウギ』に出演していたことを知らず、驚く様子も。

©️ABCラジオ

このラジオはちまたで噂になっているニュースを、三谷が脚本を作り三谷と和海で演じるラジオドラマ形式で紹介する。今回は、『クマの出没問題』、『自転車の交通規則』『新入社員早期退職』のニュースをそれぞれ三本の短いラジオドラマで紹介。どれも面白く聴きごたえのあるものになっている。

エンディングトークでは、それぞれの就職やアルバイトの話に。実はアルバイトも就職もしたことがないという和海。そのことに、三谷は最初こそ「ぬくぬく裕福人生」と言ったものの、掘り下げて聴くと、『りんご娘』として小学6年生から22、23歳まで長い活動歴があり、しかも大学生まではボランティアとして給与をもらわず活動していたことを知って、「裕福人生なんて言ったけど根性あるね」と見直した。

そのほか、『ブギウギ』での和海の津軽弁指導についてのトークなど聴きどころ盛りだくさん。

『三谷と和海のまよなかラジオ』は3週に渡って放送される。

今回の放送分はradikoタイムフリーにて聴くことができる。