櫻坂46、大阪の夏フェス参戦へ 『ジャイガ』第5弾アーティスト発5弾発表…4DAYS100組を超える【一覧】
大阪の夏の野外音楽フェス『OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2026 -THANKS 10TH GIGA-』（ジャイガ）の第5弾アーティストラインナップが22日、一般発表された。
【写真多数】豪華な2026『ジャイガ』出演アーティスト
『ジャイガ』は、2017年に誕生以来、関西の夏フェスの一つとして定着し、2026年でついに10周年を迎える。昨年は万博記念公園（吹田市）での開催となったが、舞洲に帰還し、7月25・26日、8月1・2日の4日間となる。
■『OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2026 -THANKS 10TH GIGA-』
日時：2026年7月25日（土）・7月26日（日）・8月1日（土）・8月2日（日）
会場： 大阪・舞洲スポーツアイランド
出演アーティスト ※＝第5弾発表
7月25日
iLIFE!
asmi ※
Ayumu Imazu
ACE COLLECTION ※
Omoinotake
川崎鷹也 ※
Conton Candy ※
サイダーガール
35.7 ※
C&K
Juice=Juice
ズーカラデル ※
Tani Yuuki ※
chilldspot ※
TRACK15 ※
ねぐせ。
Novelbright
ビッケブランカ
FUNKY MONKEY BΛBY'S
FRUITS ZIPPER
ベリーグッドマン
マルシィ
moon drop
muque
優里 ※
yosugala
reGretGirl
Little Glee Monster ※
and more…
7月26日
ASIAN KUNG-FU GENERATION
androp ※
カネヨリマサル ※
CANDY TUNE
クリープハイプ ※
coldrain
Survive Said The Prophet ※
サバシスター
GENERATIONS ※
SWEET STEADY
Chevon
Nothing’s Carved In Stone
日食なつこ
猫背のネイビーセゾン
KNOCK OUT MONKEY
Hump Back
Fear, and Loathing in Las Vegas
04 Limited Sazabys
ブランデー戦記
BLUE ENCOUNT
フレデリック ※
Paledusk
ヤバイTシャツ屋さん ※
Laughing Hick ※
LEGO BIG MORL※
LONGMAN※
and more…
8月1日
打首獄門同好会
HY ※
Awich ※
OZworld ※
CUTIE STREET
Crystal Lake ※
Creepy Nuts
櫻坂46 ※
Suspended 4th
SHANK
湘南乃風
SKA SKA CLUB
sumika
すりぃ
Dizzy Sunfist
tricot ※
NOISEMAKER ※
ハルカミライ
FOMARE
礼賛
Reol ※
locofrank
HEY-SMITH
Penthouse
マキシマム ザ ホルモン
ROTTENGRAFFTY
and more…
8月2日
Aooo
秋山黄色
indigo la End
おいしくるメロンパン
OddRe: ※
ずっと真夜中でいいのに。 ※
Da-iCE
Czecho No Republic ※
This is LAST
DISH//
なとり ※
NELKE ※
BAND-MAID
Billyrrom
First Love is Never Returned
Furui Riho ※
PoｍpadollS
MAZZEL
向井太一 ※
yama
yutori ※
luv
Rin音
レトロリロン
ONE OR EIGHT ※
and more…
【写真多数】豪華な2026『ジャイガ』出演アーティスト
『ジャイガ』は、2017年に誕生以来、関西の夏フェスの一つとして定着し、2026年でついに10周年を迎える。昨年は万博記念公園（吹田市）での開催となったが、舞洲に帰還し、7月25・26日、8月1・2日の4日間となる。
日時：2026年7月25日（土）・7月26日（日）・8月1日（土）・8月2日（日）
会場： 大阪・舞洲スポーツアイランド
出演アーティスト ※＝第5弾発表
7月25日
iLIFE!
asmi ※
Ayumu Imazu
ACE COLLECTION ※
Omoinotake
川崎鷹也 ※
Conton Candy ※
サイダーガール
35.7 ※
C&K
Juice=Juice
ズーカラデル ※
Tani Yuuki ※
chilldspot ※
TRACK15 ※
ねぐせ。
Novelbright
ビッケブランカ
FUNKY MONKEY BΛBY'S
FRUITS ZIPPER
ベリーグッドマン
マルシィ
moon drop
muque
優里 ※
yosugala
reGretGirl
Little Glee Monster ※
and more…
7月26日
ASIAN KUNG-FU GENERATION
androp ※
カネヨリマサル ※
CANDY TUNE
クリープハイプ ※
coldrain
Survive Said The Prophet ※
サバシスター
GENERATIONS ※
SWEET STEADY
Chevon
Nothing’s Carved In Stone
日食なつこ
猫背のネイビーセゾン
KNOCK OUT MONKEY
Hump Back
Fear, and Loathing in Las Vegas
04 Limited Sazabys
ブランデー戦記
BLUE ENCOUNT
フレデリック ※
Paledusk
ヤバイTシャツ屋さん ※
Laughing Hick ※
LEGO BIG MORL※
LONGMAN※
and more…
8月1日
打首獄門同好会
HY ※
Awich ※
OZworld ※
CUTIE STREET
Crystal Lake ※
Creepy Nuts
櫻坂46 ※
Suspended 4th
SHANK
湘南乃風
SKA SKA CLUB
sumika
すりぃ
Dizzy Sunfist
tricot ※
NOISEMAKER ※
ハルカミライ
FOMARE
礼賛
Reol ※
locofrank
HEY-SMITH
Penthouse
マキシマム ザ ホルモン
ROTTENGRAFFTY
and more…
8月2日
Aooo
秋山黄色
indigo la End
おいしくるメロンパン
OddRe: ※
ずっと真夜中でいいのに。 ※
Da-iCE
Czecho No Republic ※
This is LAST
DISH//
なとり ※
NELKE ※
BAND-MAID
Billyrrom
First Love is Never Returned
Furui Riho ※
PoｍpadollS
MAZZEL
向井太一 ※
yama
yutori ※
luv
Rin音
レトロリロン
ONE OR EIGHT ※
and more…