『OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2026 -THANKS 10TH GIGA-』

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　大阪の夏の野外音楽フェス『OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2026 -THANKS 10TH GIGA-』（ジャイガ）の第5弾アーティストラインナップが22日、一般発表された。

【写真多数】豪華な2026『ジャイガ』出演アーティスト

　『ジャイガ』は、2017年に誕生以来、関西の夏フェスの一つとして定着し、2026年でついに10周年を迎える。昨年は万博記念公園（吹田市）での開催となったが、舞洲に帰還し、7月25・26日、8月1・2日の4日間となる。

■『OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2026 -THANKS 10TH GIGA-』
日時：2026年7月25日（土）・7月26日（日）・8月1日（土）・8月2日（日）
会場： 大阪・舞洲スポーツアイランド

出演アーティスト　※＝第5弾発表
7月25日
iLIFE!
asmi　※
Ayumu Imazu
ACE COLLECTION　※
Omoinotake
川崎鷹也　※
Conton Candy　※
サイダーガール
35.7　※
C&K
Juice=Juice
ズーカラデル　※
Tani Yuuki　※
chilldspot　※
TRACK15　※
ねぐせ。
Novelbright　
ビッケブランカ
FUNKY MONKEY BΛBY'S
FRUITS ZIPPER　
ベリーグッドマン
マルシィ
moon drop
muque
優里　※
yosugala
reGretGirl
Little Glee Monster　※
and more…

7月26日
ASIAN KUNG-FU GENERATION
androp　※
カネヨリマサル　※
CANDY TUNE
クリープハイプ　※
coldrain
Survive Said The Prophet　※
サバシスター
GENERATIONS　※
SWEET STEADY
Chevon
Nothing’s Carved In Stone
日食なつこ
猫背のネイビーセゾン
KNOCK OUT MONKEY
Hump Back
Fear, and Loathing in Las Vegas
04 Limited Sazabys
ブランデー戦記
BLUE ENCOUNT
フレデリック　※
Paledusk
ヤバイTシャツ屋さん　※
Laughing Hick　※
LEGO BIG MORL※
LONGMAN※
and more…

8月1日
打首獄門同好会
HY　※
Awich　※
OZworld　※
CUTIE STREET
Crystal Lake　※
Creepy Nuts
櫻坂46　※
Suspended 4th
SHANK
湘南乃風
SKA SKA CLUB
sumika
すりぃ
Dizzy Sunfist
tricot　※
NOISEMAKER　※
ハルカミライ
FOMARE
礼賛
Reol　※
locofrank
HEY-SMITH
Penthouse
マキシマム ザ ホルモン
ROTTENGRAFFTY
and more…

8月2日
Aooo
秋山黄色
indigo la End
おいしくるメロンパン
OddRe:　※
ずっと真夜中でいいのに。　※
Da-iCE
Czecho No Republic　※
This is LAST
DISH//
なとり　※
NELKE　※
BAND-MAID
Billyrrom
First Love is Never Returned
Furui Riho　※
PoｍpadollS
MAZZEL
向井太一　※
yama
yutori　※
luv
Rin音
レトロリロン
ONE OR EIGHT　※
and more…