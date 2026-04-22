◆米大リーグ レッドソックス０―４ヤンキース（２１日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が２１日（日本時間２２日）、本拠地・ヤンキース戦に「３番・ＤＨ」で先発出場。今季４度目の２試合連続スタメン起用も４打数無安打で打率は２割８分９厘となった。チームは散発４安打で今季２度目の完封負けとなった。

今季初の宿敵対決で吉田のバットが沈黙した。初回の第１打席はフルカウントからの６球目、外角の直球を打球速度９８マイル（約１５７・７キロ）と強打したが、二ゴロ。第２、３打席はともに見逃せばボールとなる高めの直球に手を出し、中飛、遊ゴロ。第４打席は３番手左腕のＴ・ヒルのシンカーに遊ゴロに倒れた。シーズン初安打が出た４月５日（同６日）以降、先発起用で無安打は初めて。スタメンの試合で出塁できなかったのは今季初めてだった。

「（先発のＬ・ヒルは）いい具合に荒れているというか。直球も、けっこうクロスファイアで角度のある球が左に切れてくる。カウント有利に行けた場面もあったんですけど、今日は自分から苦しい球を投げさせてしまったという印象ですね」と吉田は悔しそう。２４年新人王と過去の対戦は１０打数１安打。高いスピン率によりホップする“火の玉ストレート”を誇る右腕の直球に、さすがの「ミスター選球眼」もストライクゾーンを微妙に狂わされた格好だ。

試合開始時の気温は７度も、体感はそれ以上に冷え込んだボストン。吉田はイニング間に縄跳びで心拍数を高め、ヒーターで手とバットの松やに部分を温めるなど工夫を凝らして試合に臨んだが、チームも４安打に抑えられて完封負け。コーラ監督は「ハードヒットはほとんどできなかった」と肩を落とした。

昨年のワイルドカードシリーズ（ヤンキースタジアム）で１―２で敗れて以来の再戦は、ア・リーグ東地区との今季初対戦でもあったが、初戦を取れず。第２戦は昨季１９勝５敗の最多勝左腕フリード、第３戦は同シリーズ第３戦で１２奪三振の８回無失点でレ軍を圧倒した若き剛腕シュリトラーと手強い先発投手が立ちはだかる。１４勝９敗となった東地区１位のヤンキースとのゲーム差は「５」に。何とか巻き返しを図りたい。