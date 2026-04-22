◆米大リーグ ジャイアンツ―ドジャース（２１日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が２１日（日本時間２２日）、敵地で宿敵ジャイアンツ戦に先発し、７回６安打３失点７奪三振で降板した。初回に３点を先制されるも２回以降は立ち直り、３勝目はならなかったが、開幕から５試合連続クオリティースタート（ＱＳ＝６回以上自責３以下）と試合をつくった。球数は１０１球だった。

この日は正捕手スミスではなく、今季初めて打撃好調のラッシングとのバッテリー。初回。１番アダメスは遊ゴロに打ち取ったかと思いきや、遊撃のキム・ヘソンが一塁悪送球（記録は内野安打と失策）。いきなり二塁に走者を背負うと、安打と四球で無死満塁となり、４番ディバースには２球目のスプリットを先制の右前適時打とされた。初回失点は２戦連続となった。５番シュミットの打球は目測を誤った中堅・コールが急激に前進。左翼のＴ・ヘルナンデスと交錯しながら何とか捕球したが、犠飛となった。山本は６番イ・ジョンフにも右前適時打を浴び、この回３点を失った。

それでも、２回以降はまたも修正力の高さを見せた。最速９６・６マイル（約１５５・５キロ）の直球とスプリットを中心に、初回にイ・ジョンフにタイムリーを打たれてから４回まで１１者連続アウトを奪取。３回には立ち上がりに苦戦したチャプマン、ディバースを連続三振に斬るなど味方の援護を待ち続けた。５回は先頭の９番ベイリーに四球を与えたが、後続を冷静に料理。初回に２６球を要しながら、結局５回まで６９球で投げ抜いた。雨が降り出した６回は、２死からイ・ジョンフの右前打で初回以来の安打を許し、続くラモスにも中前打を浴びたが、単打で一塁から一気にホームを狙ったイ・ジョンフが憤死して無失点だった。

圧巻だったのは７回。ギルバートを９５・５マイル（約１５３・７キロ）直球、ベイリーを９５・７マイル（約１５４キロ）直球、アダメスを９５・４マイル（約１５３・５キロ）シンカーで３者連続の見逃し三振に斬って役目を果たした。

山本は前回１４日（同１５日）の本拠地・メッツ戦では今季最長の７回２／３を４安打１失点７Ｋ。初回に先頭打者アーチを浴びて以降は７回２死まで２０者連続アウトを記録した。昨季までの青いグラブに戻して同最多１０４球の力投を見せた。

レギュラーシーズンにおけるド軍とジ軍の通算成績は１２８８勝１２８８敗（１９分け）。ともに球団創設時はニューヨークを本拠地とし、その後カリフォルニア州に“引っ越し”。現在は同じナ・リーグ西地区のライバル球団として、しのぎを削っている。近年では２０１３〜２５年までの１３年間でドジャースが１２度の地区優勝を誇るが、唯一その座を奪ったのが２１年のジャイアンツ。互いのファンも強く意識している相手だ。

そのジャイアンツ戦に山本はこれまで５度登板しているが、０勝１敗、防御率３・０３。同地区４球団の中で唯一白星がない。好投していないわけではないが、昨年９月１２日（同１３日）には７回１安打１失点１０Ｋと圧巻の投球を見せながら、援護なくチームも敗れた。今季初対戦に向けて、山本は本隊よりひと足先に前カードのロッキーズ戦が行われていたデンバーからサンフランシスコに移動していたが、またも白星は遠かった。